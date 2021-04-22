Киевские ультрас назвали голкипера "Динамо" крысой. Видео

Киевские ультрас после полуфинального матча Кубка Украины по футболу устроили обструкцию голкиперу "Динамо" Денису Бойко.

Группа фанатов по окончанию встречи с "Агробизнесом" устроила скандирование "Крыса! Крыса!", из-за поддержки вратарем тренера Мирчи Луческу.

Сам вратарь не стал вступать с болельщиками в перепалку.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч "Агробизнес" – "Динамо" завершился со счетом 0:3. Голами отметились Леднев, Беседин и Буяльский.

В концовке игры небольшая группа столичных фанатов устроила скандирование неприличных речевок в адрес главного тренера "бело-синих".

Голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан встал на защиту румынского специалиста.

Позже ультрас "Динамо" заявили, что будут против Луческу даже в случае победы в Лиге чемпионов