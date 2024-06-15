Календарь, игроки, слухи. Все о подготовке сборной Украины к старту на Евро

Сборная Украины по футболу уже через два дня проведет свой первый матч на Евро-2024. 26 футболистов Реброва проводят разные виды тренировок, чтобы отработать все возможные ситуации на поле и быть способными и к плотной обороне, и к стремительным контратакам. OBOZ.UA собрал всю актуальную информацию о подготовке нашей национальной команды.

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Сборная готовится к выезду в Мюнхен

График наших футболистов очень насыщен - после открытой тренировки в четверг и закрытого занятия в пятницу игроки собираются в Мюнхен, где и будет первая игра турнира на "Альянц-Арене". Из открытых источников мы знаем, что Ребров и команда много времени уделяют силовой работе, отработке пассинга с прицельными ударами по воротам. Даже во время игры с Молдовой желания быть в завершении показали футболисты разных профилей, выполняющих в сборной далеко не атакующие функции. Забарный, Конопля и Шапаренко активно включались в создание моментов и иногда сами пытались ударить. Всё именно так, как хочет наработать коуч.

Вместе с тем тренерский штаб увидел немало проблемных вопросов – это слабые стороны желто-синих на стандартах и во время стабильного давления соперника, которого считают более слабым. Так было и с поляками, и с молдаванами. Поэтому, во время подготовительных тренировок уже в Мюнхене, вопросам обороны должны уделить значительное время.

Все топы в отличной форме

Против Германии выходил фактически образец актуального старта сборной Украины и мы могли увидеть, на кого больше всего рассчитывает тренерский штаб. Игра против Польши преследовала цель не только проверить резервных игроков, но и показать им, что они приехали не просто посидеть на скамейке. Проявить себя удалось не всем, от чего к ближайшему запасу есть вопросы и к мотивации, и по физической готовности. А самое главное – к ответственности за результат. Ну а Молдова - это уже расставить все акценты относительно стартовой одиннадцатки и проверить взаимозаменяемость Яремчука и Довбика.

Что мы можем констатировать? Все наши топы заряжены и находятся в отличной форме, а вместе создают хороший механизм. Нарисовуется сразу несколько связок, которые будут работать на разных частичках поля: Судаков может раздавать на форварда (Яремчука или Довбика) или выводить на удар Цыганкова; слева Миколенко с забеганием Мудрика; справа Конопля с пасом в центр на Степаненко для доведения мяча в финальную треть. Словом, с основой все хорошо и, будем надеяться, что к началу Евро будут прогрессировать и запасные, но очень нужные сборной игроки.

Кстати, о состоянии Виталия Миколенко. Есть очень хорошие новости - ему сделали несколько обследований и, по словам главного врача национальной команды Романа Жолобайлюка, защитнику удалось избежать худших последствий после жесткого подката от молдавского защитника. Поэтому сейчас медицинский штаб приступил к осторожной, но активной реабилитации игрока. Надеемся, если не против Румынии, то против Словакии Миколенко уже будет готов хотя бы к появлению на скамье запасных.

Единственный сложный вопрос остается относительно вратаря, ведь главные претенденты – Лунин и Трубин – показали себя в целом отлично во время товарняков. Здесь не должно быть личных симпатий или статусности только за клубом, только персональная готовность вратарей будет влиять на позицию первого номера. Ответственность безумная, ведь с румынами мы можем брать легкие глазки. И вот почему.

Соперники по группе находятся совсем в разной форме

Стартовать предстоит очень активно: первая у нас Румыния, которая так билась за Евро, что… оставила все силы на этапе отбора. Предтурнирная подготовка совсем не впечатляет: выбрали как несложных соперников - Болгарию и Лихтенштейн - но завершили нулями. Ноль пропущенных можно объяснить отсутствием моментов у соперников: защита неплохо отработала, нивелировав большинство угроз. А вот ноль убитых не имеет объяснений: за 180 минут двух товарняков наши географические соседи 15 раз попали в створ, болгарской сборной еще и пенальти не забили! Что бы там ни говорили румыны перед турниром по поводу желания быть его изюминкой и сенсацией, пока таких шансов не предвидется. И это хорошая возможность для Украины взять 3 очка.

А вот Словакия готова к битве за второе место. На товарняки хватило всего двух соперников – обоих разнесли 4:0. И если победа над Сан-Марино не выглядит чем-то необычным, то с тем же счетом разбить Уэльс – это было громко. Да, у них получились далеко не основные игроки, однако и словаки испытали несколько запасных опций. Подопечные Франческо Кальцоны уверенно разнесли валлийцев и еще раз подтвердили мощную мотивацию на Евро. Их следующий поединок – уже на чемпионате, против Бельгии.

Что касается самой Бельгии, то красные дьяволы тоже ограничились двумя спаррингами. Особенно сложности не думали, что, впрочем, не повлияло на результат - победа 2:0 над Черногорией и 3:0 над Люксембургом. Это и понятно: у бельгийцев куча игроков, имевших немало утомительных игр в конце сезона, поэтому им дали меньше нагрузок. Почувствовали тонус – и айда готовиться уже к матчам самого турнира. Тем более, первый соперник сложен, уже упомянута Словакия.

Наша окончательная заявка

Вратари: 1. Георгий Бущан ("Динамо" Киев), 12. Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), 23. Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: 22. Николай Матвиенко, 2. Ефим Конопля, 21. Валерий Бондарь (все - "Шахтер" Донецк), 24. Александр Тимчик ("Динамо" Киев), 16. Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), 13 .Илья Забарный ("Борнмут", Англия), 3. Александр Сваток (СК "Днепр-1" Днепр), 4. Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), 26. Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир).

Полузащитники: 7. Андрей Ярмоленко, 19. Николай Шапаренко, 18. Владимир Бражко (все - "Динамо" Киев), 6. Тарас Степаненко, 20. Александр Зубков, 14. Георгий Судаков (все - "Шахтер" Донецк), 17. Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), 15. Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), 10. Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), 5. Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), 8. Руслан Малиновский ("Дженоа" Генуя, Италия).

Нападающие: 11. Артем Довбик ("Жирона", Испания), 9. Роман Яремчук ("Валенсия", Испания), 25. Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Когда начинаем?

Первый матч сборной будет в Мюнхене 17-го июня - играем против Румынии. Далее команда вернется в Висбаден для восстановления и подготовки к игре против Словакии 21-го числа в Дюссельдорфе. Эти обе встречи начнутся в 16-ть часов по Киеву. А вот завершающий (и, скорее всего, решающий) матч группы Е состоится 26-го июня - Украина будет принимать Бельгию на арене в Штутгарте. Для него тоже удобное время – 19:00 по Киеву. У команды есть отличные шансы выйти из группы, нужно показать характер и, как обещал Зинченко, бороться вплоть до полуфинала. А также дать пример всему жаркому лету футбольной Украины.