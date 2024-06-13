Лучшие арены Германии. Знакомимся со стадионами Евро-2024

До начала Евро-2024 остается так мало времени, что осталось познакомиться с аренами, где и пройдет футбольный праздник. Этим летом десять стадионов будут принимать 51 матч и разбросаны они по всей территории Германии. OBOZ.UA рассказывает обо всех деталях этих арен и где и какие матчи будут сыграны.

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"Альянц-Арена" (Мюнхен)

Вместимость: 70.000

Домашняя команда: "Бавария"

Матчи: 6 (первая игра Украины)

Одна из самых известных арен Германии ожидает аж 6 игр Евро. Именно "Альянц" будет открывать турнир – игра Германии против Шотландии, первая из полусотни на турнире. На этом же стадионе начнет свои выступления Украина (игрой против Румынии). Еще на местном центре футбола дважды будет принимать соперников Сербия - Словению и Данию. Здесь еще состоится один из матчей плей-офф и второй полуфинал. За несколько месяцев до Октоберфеста, Мюнхен снова будет разливать бесчисленные объемы пива десяткам тысяч фанатов.

"Дюссельдорф-Арена" (Дюссельдорф)

Вместимость: 51.500

Домашняя команда: "Фортуна"

Матчи: 5 (вторая игра Украины)

Один из стадионов, домашняя команда которого выступает не в элите Германии. Именно здесь будет наша вторая игра – Украина встретится со Словакией. Дюссельдорф также примет матч Австрии против Франции и Албании против Испании. За пределами квартир здесь сыграют одну из игр 1/8 и четвертьфинал в начале июля. А туристы смогут приобщиться к "самому длинному пивному бару в мире", который на время этого Евро точно станет еще длиннее.

"Штутгарт-Арена" (Штутгарт)

Вместимость: 54.800

Домашняя команда: "Штутгарт"

Матчи: 5 (третья игра Украины)

В Штутгарте вероятнее всего будет решаться судьба Украины на турнире: именно здесь мы проведем третью игру квартета Е против Бельгии. Что нужно знать об этом городе: там расположены два самых известных производителя автомобилей в мире — Mercedes и Porsche. Но на время чемпионата даже их омрачат футбольные матчи квартетов: это еще встречи Венгрии с Германией и Шотландией и игра Словении против Дании. А в начале июля здесь пройдет и четвертьфинал.

"Олимпиаштадион" (Берлин)

Вместимость: 74.500

Домашняя команда: "Герта"

Матчи: 6

Немецкая столица будет принимать третий по расписанию матч турнира, но он будет первым громким. На "Олимпиаштадионе" 15 июня встретятся Испания и Хорватия. Также в Берлине сыграет Австрия против Польши и Нидерландов, запланированы еще плей-офф и четвертьфинал.

Ну и конечно – именно здесь пройдет и финальная игра чемпионата Европы! Предчувствие уже обострилось после того самого драматического финала ЧМ-2006. Уже столько лет на роскошной и помпезной арене Германии играет скромная "Герта", но на время международных турниров и домашних игр Бундестим сюда приходит максимальное количество фанатов, даря Берлину неповторимую атмосферу.

"Вестфаленштадион" (Дортмунд)

Вместимость: 65.800

Домашняя команда: "Боруссия"

Матчи: 6

На самом деле стадион вмещает 81 тысячу зрителей и является самым большим в Германии и одним из крупнейших в Европе, однако на международные матчи там дают ограничения именно 65 тысяч фанатов. Кроме двух игр Турции (против Грузии и Португалии) в квартетах здесь проведут матчи Италии против Албании и Франции против Польши. За пределами этого этапа Дортмунд будет принимать плей-офф (потенциально немцы против словенцев) и первый полуфинал.

"Кельн-Штадион" (Кельн)

Вместимость: 46.195

Домашняя команда: "Кельн"

Матчи: 5

Многофункциональная арена прошла несколько реконструкций, и теперь стадион "Кельн" уже с десяток лет принимает финал женского Кубка Германии. Этим летом здесь сыграют четыре матча группового этапа (Швейцария против Венгрии и Шотландии; Бельгия будет играть с Румынией, а Словения встретится с Англией). Кроме того, именно в Кельне проведут один из матчей плей-офф; возможно, с участием Украины. В городе-миллионнике внимание будет приковано не только к футболу: там находится главный туристический магнит Германии – соборная церковь Святого Петра, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Франкфурт-Арена" (Франкфурт-на-Майне)

Вместимость: 48.000

Домашняя команда: "Айнтрахт"

Матчи: 5

Это один из самых маленьких стадионов турнира, но оттого его матчи не становятся менее интересными. Напротив, организаторы добавили в расписание изюминку группового этапа – встречу Швейцарии и Германии, а также Дании и Англии. Еще из групповых во Франкфурте пройдут матчи Словакии с Бельгией и Румынией. После них местные фанаты увидят и игру плей-офф. Болельщики надеются, что Евро станет утешением после провала их родной "Фортуны" в очередной попытке выйти в Бундеслигу.

"Фельтинс-Арена" (Гельзенкирхен)

Вместимость: 54.700

Домашняя команда: "Шальке"

Матчи: 4

Тот случай, когда со стадионом связана одна из самых известных команд Германии – "Шальке". Эта арена чуть не сменила владельца прямо перед Евро: из-за экономических проблем клуба ее хотели продавать. Пока все остается как есть и эмблема горняков будет красоваться среди трибун. Стадион в Гельзенкирхене будет принимать всего четыре матча Евро. Однако какие именно на "АуфШальке" будут дебютировать Сербия и Грузия, а также здесь будет мегазаруба Испания - Италия. Еще одна игра – плей-офф после групповой стадии.

"Лейпциг Штадион" (Лейпциг)

Вместимость: 42.300

Домашняя команда: "Лейпциг"

Матчи: 4

Домашний стадион "Лейпцига" реконструировали 20 лет назад – он возведен прямо внутри бывшего Центрального стадиона (самого большого стадиона в бывшей Восточной Германии). Этот статус пытались сохранить и в игровом плане: несмотря на 4 игры (три группового этапа и один плей-офф), в Лейпциге сыграют все претенденты на победу на Евро. Португалия проведет матч против Чехии, Нидерланды – против Франции, а Хорватия – с Италией. Чувствуете, как каждый из них пропитан потенциальной драмой?

"Фолькспаркштадион" (Гамбург)

Вместимость: 51.500

Домашняя команда: "Гамбург"

Матчи: 5

На время Евро город Гамбург станет таким себе домом для Чехии: здесь богемцы будут играть и против Грузии, и против Турции. Еще на "Фолькспаркштадионе" пройдут групповые матчи Польши против Нидерландов и Хорватии с Албанией. А изюминкой станет четвертьфинал 5 июля. Несмотря на откровенно далекое расположение на севере страны, в Гамбург приедут не только футбольные фанаты, но и любители ночной жизни, ведь там спрятались самые известные ночные клубы Германии.