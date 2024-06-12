Разгром перед Евро-2024 и заряд эмоций. Обзор товарняка Молдова – Украина

До Евро-24 остаются считанные дни – Украина вчера завершила подготовку к этому турниру. После товарняков с немцами и поляками мы сыграли с Молдовой. Легкая победа оставила вкус травмы основного игрока и неопределенность, что команда способна сделать, когда на нее будет сильное давление агрессией, а не хорошей игрой. Обо всех деталях последнего матча перед чемпионатом Европы рассказывает OBOZ.UA.

Составы команд

Украина: Лунин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Степаненко, Цыганков, Шапаренко, Судаков, Мудрик, Яремчук

Молдова: Райлян, Посмак, Бабогло, Крачун, Рябчук, Кожокару, Ионице, Раце, Дамашкан, Моцпан, Николаеску

Первый тайм. Неплохая игра с привкусом травмы

Украина была абсолютным фаворитом игры и показала уже на первых минутах. Футболисты сразу расположились широким флангом и впятером пытались превратить владения в удобный момент. Результатом этого стал быстрый гол: была возможность нападающим появляться за спинами защитников и подстерегать передачу или ошибку. Яремчук отлично этим воспользовался, когда Бабогло обрезался и наш нападающий мощно пробил под перекладину.

В этой игре защита отдыхала, хотя несколько интересных забросов от хозяев на левый фланг произошло. Но они шли в зону Николенко, где либо не было точности, либо сам Виталий зажимал оппонентов. Наше присутствие у чужого уголовного было почти постоянным, только нужно было больше создавать моменты. Забарный часто выходил в центр с поиском форварда через короткий разрезной пас. Схема была смелая – позади оставались только два игрока и не всегда центрбеки.

На ровном месте мы потеряли Миколенко. Подкат от Крачуна был обычным игровым эпизодом, но он задел правую ногу нашего защитника и вернулся рецидив. Защитник после помощи врачей смог снова появиться на поле, впрочем оперся на правую ногу снова - и сразу упал от боли. На замену вышел Зинченко, хотя в его действиях снова были сомнения.

В этой суматохе хорошо адаптировался Судаков. Его отвлеченная роль с поиском кого-то впереди весь матч работала очень интересно: с Мудриком прекрасно удавалось обмениваться пасами и к концу первого тайма у вингера была отличная возможность забить самому. Они очень легко разрезали защиту из четырех соперников, и Михаил вышел на ударную, но его все равно закрыли и удар не получился мощным. А вот работа с Цыганковым была успешнее: Виктор сам пошел по центру, обыгрался с однокомандником и, после дообработки мяча, пробил четко в дальний угол.

Итогом тайма стали эмоции Реброва. Против откровенно слабой сборной, Украина должна быть гораздо активнее и смелее. Но одна попытка атаки от соперника и потеря основного защитника будто сломаои нашу веру в себя. Надо было предпринимать больше действий.

Второй тайм. Делаем разгром и почти устраиваем драку

На второй тайм Ребров сделал интересную замену: если против Германии Довбик вышел на исходе игры, когда другие топы уже ушли отдыхать, то сейчас он прямо нарабатывал Артема с главными игроками сборной. Для того, чтобы увидеть правильность этого решения, понадобилось всего 4 минуты: Судаков увидел возможность и отдал разрезную на форварда, где игрок "Жироны" отлично разобрался с вратарем и пробил его в ближний угол.

Весь матч являлся возможностью для индивидуальностей. Мудрику – чаще выбегать в коронные спринты; Судакову – связывать фланги и передавать мяч вперед; Цыганкову – появляться в центре после его смещений в эту зону. Даже у Конопли и Шапаренко были попытки ударов, настолько все игроки подключались к развитию атак. Кстати, Георгий достиг своего – теперь линия с Довбиком сработала наоборот: ассист в одно касание от нападающего и теперь голкипера Молдовы пробил уже Судаков.

Неприятный результат игры – грязная игра молдаван, будто от этого матча зависело их участие в плей-офф Евро. Это совсем не походило на товарняк: наглость, жесткие подкаты и отмашки были чаще попыток организованной защиты и структурированных атак. Замены основных исполнителей (Мудрик, Цыганков, Степаненко) были не только выходом ближайшего резерва, это еще и спасение их от потенциальных травм. После 0:4 желто-синие доводили результат до простого финиша – просто выиграть и не пропустить. Подержать мяч, попасоваться, показать что-то собственное – таков был план на финишные минуты. Хотя и там Ярмоленко пытался выдать финты.

Что могла отработать в этом спарринге Украина? Уверенность. Победа прямо перед Евро – это отличная эмоция, которая нужна до начала группового этапа, где уже нет шанса на ошибку. Тем более, что именно в этой игре Ребров проверил окончательную готовность каждого игрока основы к участию на чемпионате. Разгромная победа стала хорошей подзарядкой, теперь нужно пронести эту ауру через весь групповой этап. Первый матч на турнире – против Румынии.