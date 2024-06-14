Жаркое лето украинского футбола: Евро, Олимпиада и не только

Сегодня начинается огромный футбольный праздник – чемпионат Европы по футболу. Наша команда ждет по меньшей мере три матча, а мы верим, что их будет гораздо больше. Затем на свои турниры отправляется олимпийская сборная, а женская команда продолжит соревнование в Лиге Наций. Будут не только соревнования национальных сборных – скоро вернутся и клубные турниры. OBOZ.UA собрал для вас всю информацию по этому жаркому футбольному лету.

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Украина скоро стартует на Евро-2024

Самый главный турнир, который стартует сегодня – финальная часть Евро-2024. Чемпионат Европы будет проходить с 14 июня по 14 июля в Германии. Украина преодолела сложный путь в группе отбора, где в борьбе уступила Италию и Англию, но в плей-офф нашла силы на второй шанс: 2:1 переиграла Исландию, а затем с тем же счетом прошлась по Боснии и Герцеговине. Наша команда будет выступать в группе Е, куда по итогам жеребьевки попали Бельгия, Словакия и Румыния. Три товарняка сыграны – и они дают хорошую надежду на удовлетворительные результаты.

На следующий день после игры с Молдовой, желто-синие отправились в Германию. Наши игроки базируются в Таунусштайне около Висбадена. Активно работают медики национальной сборной, потому что у всех огромные вопросы к состоянию Николенко. Обновлены новости - обошлось без рецидива и вроде бы повреждение не так страшно. Однако защитник и дальше проходит немало обследований, чтобы иметь шансы быть хотя бы заявленным на игру против румын.

Первым стадионом для нас на Евро-24 станет "Альянц-Арена". Этот же стадион сегодня вечером будет открывать турнир – хозяева Германия будут принимать Шотландию. Матч стартует в 22.00, он станет началом финиша для Крооса и Нойера в составе Бундестим.

Также Украина готовит команду на Олимпийские Игры-2024

Не так долго продлится перерыв после Евро, ведь уже 26 июля начинается Олимпиада 2024 в Париже. Футбольные соревнования там будут масштабными, поэтому они начнутся на 2 дня раньше - 24 числа. Сейчас во Франции продолжается трехмесячное путешествие олимпийского огня, которое расскажет зрителям о культуре и традициях французского государства.

Для наших олимпийцев вовсю продолжается подготовка к Играм. Одним из ее элементов есть турнир во Франции. Украина, безусловно, стала сенсацией Tournoi Maurice Revello. В финал команда пронеслась, не заметив Индонезию (3:0), Италию (4:0) и Панаму (2:0). Еще была полуфинальная игра, где подопечные Руслана Ротаня впервые пропустили, однако японцы своего не достигли: олимпийская сборная дублем Великана оказала разницу и гол Сиогайи на 81-й минуте никакого влияния не оказал. Наши у финала турнира, где через несколько дней сыграют против команды Кот-д'Ивуара.

Украина впервые будет представлена на Олимпиаде в качестве футбольной команды. Нам удалось невероятное и теперь сборная в группе будет проходить экзамен по нескольким континентам. Против нас за два места квалификации будут бороться Марокко, Аргентина и Ирак. Первая игра – против иракцев на стадионе "Лиона". Лидеры групп попадут в четвертьфинал. Медальными днями станут 8 и 9 августа, когда соответственно разыграют бронзовые медали и проведут финал. А 10 числа посмотрим финал женской части футбольного соревнования.

Женщины в шаге от выхода на собственное Евро.

Свою борьбу продолжают не только мужские команды. Женщины находятся за один маленький, но столь важный шаг от первого мини-триумфа. Схема такова: в зависимости от финальной позиции в квартете, мы получим соперников в дальнейшем противостоянии за выход во второй раунд, таких команд будет всего 6.

Последние две игры этого этапа будут внутри июля, 12-го и 17-го числа. В первой встрече сражаемся против Косово (которых уже переигрывали) и там хватит даже ничьей. Заключительный тур – против Хорватии – национальная женская сборная проведет в городе Скопье, столице Северной Македонии. Игра пройдет на стадионе тренировочного центра местной федерации футбола, где могут разместиться несколько тысяч зрителей. Каждая из команд имеет собственную мотивацию, поэтому должны брать максимум очков, чтобы получить больше шансов на проход дальше.

Еврокубковые соревнования

Уже в июле на борьбу за еврокубки заходят пять украинских клубов. Правда, четыре из них должны преодолеть отборы, ведь "Шахтер" обеспечил себе прямое участие в группе ЛЧ. Напомню, из следующего розыгрыша будут обновлены форматы групповых этапов Лиги Чемпионов, Лиги Европы и Лиги Конференций, поэтому, чтобы увидеть там своих, нужно выдержать немало волнений. Запоминайте главные даты:

19 июня: жеребьевка второго квалифай-раунда ЛЧ;

жеребьевка второго квалифай-раунда ЛЧ; 23 июля: первые матчи второго квалифай-раунда ЛЧ;

первые матчи второго квалифай-раунда ЛЧ; 29 августа: жеребьевка группового раунда ЛЧ;

22 июля: жеребьевка третьего квалифай-раунда ЛЕ;

жеребьевка третьего квалифай-раунда ЛЕ; 6 августа: первые матчи третьего квалифай-раунда ЛЕ;

первые матчи третьего квалифай-раунда ЛЕ; 19 июня: жеребьевка второго квалифай-раунда ЛК;

жеребьевка второго квалифай-раунда ЛК; 25 июля: первые матчи второго квалифай-раунда ЛК.

Вот, например, "Динамо": им за группу ЛЧ придется положить много усилий. Киевляне стартуют со второго квалифай-раунда, где им могут случиться "Мальме", пражская "Спарта" или "ПАОК". А в следующих стадиях еще будут караулить "Галатасарай", "Янг Бойз" или "Лилль", там уже как жребий подбросит. В общей сложности - 3 соперника и 6 игр в желанную группу.

Турниром ниже – "Кривбасс" и ближайшая среди украинских команд позиция к желаемой евроосени. Криворожцы начинают в третьем этапе, где сегодня известно только три участника - кроме наших, еще "Виктория Пльзень" и "Серветт", остальных узнаем по итогам других игр. В случае поражения, "Кривбасс" будет иметь лишь одну дополнительную попытку - в плей-офф Лиги Конференций.

Кстати, об ЛК – там у нас еще два представителя. "Полесье" и "Днепр-1" не только солидно обмениваются игроками, они еще и вместе стартуют со 2-го раунда. Подбор соперников очень велик, хотя известных имен на этом этапе не так много. Среди тех, кого вы могли слышать - "Легия", "Астана", "Хапоэль", "Копенгаген" или "Гент". Вплоть до финальной стадии могут попасться "Челси", "Бетис" или "Фиорентина" (теоретически там может выпасть и тот же "Кривбасс"). Все будет зависеть от выступлений украинских команд, но здесь с каждым соперником будет только один шанс на успех.