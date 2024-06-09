Украина против 'дьяволов' и наследников Дракулы: что нужно знать о группе Е футбольного Евро-2024

До начала Евро-2024 остается меньше недели, интриги закручиваются на максимум. Четыре группы уже разобраны. Сегодня OBOZ.UA говорит о самой главной группе всех украинских фанатов, ведь здесь будет наша сборная и ее сверхсложная задача пройти Бельгию и навязать борьбу Румынии и Словакии.

Украина: полная готовность к плей-офф?

Со времен домашнего Евро Украина постоянный участник континентального турнира. На этапе отбора нам удалось показать, что даже попадание в группу с победителем и финалистом Евро-2020 нас не запугивает. Да, были определенные моменты, когда казалось, что нас сливают, но мы показали зубы Англии и Италии. Не хватило всего малость (того самого пенальти), поэтому команда Реброва ушла на второй шанс. Плей-офф Лиги наций еще свеж в памяти: дважды выиграли 2:1 с камбеками. Так Украина пробилась в основной этап Евро.

Состав будто прогнозируемый: там точно будут Судаков, Цыганков, Сваток, Степаненко, Зубков, Конопля, Мудрик. Есть вопросы к форме Зинченко, Сидорчука и Бражко. Интересна интеграция Малиновского и Ваната. Атакующие форварды у нас разные на задачи – Яремчук трудолюбив и выкладывается по полной, Довбик таранный и бежит под прицельный удар. Больше всего вопросов будет до позиции голкипера - к товарнякам мы предпочитали Лунина, однако против той же Германии Трубин показал, что также достоин быть первым номером. Конкуренция на вратарской позиции безумна и здесь не позавидуешь тренерскому штабу. Хотя и для полевых игроков растут достойные замены, которые могут равноценно сыграть с первых минут против Румынии и Бельгии. На самом Евро мы будем болеть за, возможно, сильнейшую команду в истории. Идеально это подытожил сам Ребров:

"Я считаю, что у этой сборной очень богатый потенциал. Мы посмотрим, как раскроем его на этом Евро, но я уверен, что на будущее это очень перспективная команда. Мы будем строить, будем пытаться с этими молодыми и опытными игроками показывать максимальный результат". - Сергей Ребров, тренер сборной Украины по футболу

Четвертое подряд участие Украины в европейском первенстве - новая попытка улучшить результат. Четвертьфиналы остаются самыми высокими желто-синими на мировой арене: после ЧМ-2006, в прошлом Евро мы также смогли впервые добраться именно стадии 1/4. Спарринги против Германии и Польши показали - украинцы как никогда заряжены и готовы учиться на ошибках. На этот раз достаточно веры и самих футболистов, и фанатов в то, что, по крайней мере, из группы мы выйдем.

Словакия: третий раз на Евро

У Словакии есть звездное прошлое: в составе Чехословакии выигрывали Евро-1976. Однако после образования собственного государства, соколы только третий раз попали на турнир (этот выход стал третьим подряд). Построить что-то похожее на действительно команду удалось только в 2016 году. С тех пор изменились и лидеры, и тренеры – но попытки быть среди лучших сохраняются. Даже в группе отбора с Португалией словаки стали вторыми на расстоянии.

География сбора футболистов довольно интересна: это Суслов, Шкриняр, Ханко, Хараслин, Лоботка, Дуда, Вавро, Равас, Шранц. Они преимущественно играют во внутреннем или второстепенных чемпионатах Европы, до топов дошли только единицы, как Лоботка или Шкриняр.

Несколько слов следует сказать и о тренере. Кальцона возглавляет сборную Словакии уже 2 года, а с зимы совмещал руководство еще и в "Наполи". Вернее, ему разрешили параллельно поруководить клубом несколько месяцев до конца сезона. Интересно, что коуч сможет привнести в философию национальной команды после того, как неаполитанцы не смогли занять даже зону еврокубков. Тренер очень амбициозно относится к турниру, а после того, как с ними отказались спарринговать топовые сборные, даже заявил: "Лучшие команды Европы еще не знают нашей настоящей силы". Наши же ожидания – именно с географическими соседями будет самая сложная игра. Она вторая в квартете Евро перед Бельгией. Поэтому с румынами будет спринт, а здесь – марафон по очкам.

Румыния: сюрприз для других или слабая сборная?

У румын очень интересна традиция квалификации на Евро. Они были там 5 раз, хотя с 2000 года пробиваются через раз. Если выходят – то гарантировано как победители (только в 16-м году были вторые в таблице). Сейчас румыны снова удивили все футбольное сообщество: из группы отбора, где были Швейцария и Израиль, они вышли с первого места без поражения и с отрывом в 5 очков.

Среди румынских игроков – Сореску, Чикелдеу, Марин, Манн, Олару, Дрегуш, Пушкаш и Бирлиджа. Конечно, в заявке самый звездный и дорогой футболист Румынии - защитник Совета Дрегушин, выступающий за "Тоттенхэм". Большинство пытаются обрести славу в Турции, на Балканах или собственно в Румынии ("Стяуа", "Бари", "Коньяспор"), некоторые получают трансфер к более элитным чемпионатам (играют в "Эмполи", "Алавесе" или "Палермо").

Самым высоким достижением из пяти попыток является четвертьфинал 24 года назад. Сейчас будет шестая – и с таким бекграундом не факт, что подопечные тренера Эдварда Йорденеску смогут громко выстрелить на Евро. Первая игра против Украины – и в наших силах легко заработать зачетные баллы.

Бельгия: ждем много голов

Бельгия – рекордсмен нашей группы с участием на Евро. Это будет седьмая попытка, чтобы наконец добавить в собственную копилку первый кубок Европы. За всю историю выступлений лишь в далеком 1980-м удалось дойти до финала, но там немец Грубеш дважды огорчил дьяволов и они проиграли 1:2. Этого отбора дьяволы тоже не в хорошем настроении: группу взяли, но пришлось пощекотать нервы с австрийцами, шведами и даже азербайджанцами.

Вот и получаем: в составе как будто есть Доку, Троссар, де Брюйне, Вермерен, Опенда, де Кетелар. Это атакующий креатив и потенциально большое количество голов. А к защите могут быть вопросы, потому что самые сильные имена возрастные: Вертонген, Мейнер, Витцель. Еще есть Тэт, Кастань, Фас, Дебаст – здесь придется комбинировать опыт с юностью.

Бельгия – в первой десятке претендентов на выигрыш. Хотя сами букмекеры больше верят, что эта сборная повторит результат прошедшего турнира и удовлетворится четвертьфиналом. Красные дьяволы могут выиграть группу Е, хотя и сам тренер уже высказался опасениями по поводу силы Украины. Тедеско намекнул, что желто-синие хорошо играют в 5 защитников, поэтому могут лишить его команда возможности забить (как немцев или итальянцев). И даже в плей-офф уже с первой же стадии у бельгийцев возможны проблемы.