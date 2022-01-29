Из "Динамо" ушел форвард, купленный полгода назад за 55 млн грн

Венесуэльский легионер "Динамо" Эрик Рамирес продолжит карьеру в Испании. Руководство чемпиона Украины отдало 23-летнего нападающего до конца сезона в аренду, сообщает LNE. По информации СМИ стороны уже подписали договор.

Спортивное руководство "Спортинга" изначально рассматривало Роберта Берича как приоритетную девятку, но высокие финансовые запрос игрока сделали усилия невозможными. После этого хихонцы переключили свое внимание на Эрика.

Видео дня

В активе Рамиреса 5 игр за сборную Венесуэлы. У него также есть опыт выступления в Чехии и Словакии.

В позапрошлом сезоне чемпионата Словакии Рамирес отличился 17 голами и 8 результативными передачами в 35 матчах. Также на его счету есть один выход на поле в футболке сборной Венесуэлы.

Отметим, что в дебютной встрече в чемпионате Украины Эрик забил гол и сделал ассист. Всего сыграл в 7 матчах. ​

​

Как сообщал OBOZREVATEL, Рамирес пришел в "Динамо" в июле 2021 года. За венесуэльца украинская команда заплатила 1,75 миллиона евро (55 млн грн), а также 20% от суммы будущей перепродажи игрока.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

Спортинг" занимает 12-е место во втором дивизионе чемпионата Испании. Также за хихонскую команду выступают Богдан Милованов и Василий Кравец.