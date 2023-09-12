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Италия – Украина: все подробности матча отбора Евро-2024

Александр Чеканов
Футбол
3 минуты
2,2 т.
Италия – Украина: все подробности матча отбора Евро-2024

Сборная Украины по футболу во вторник, 12 сентября, проведет пятый матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года. Команда тренера Сергея Реброва в лобовом противостоянии сразится с действующим победителем континентального первенства Италией.

Видео дня

Встречу примет легендарный стадион "Сан-Сиро" в Милане. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Италия – Украина. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ИТАЛИЯ – УКРАИНА

Матч в прямом эфире будет транслироваться по общедоступным региональным каналам "Суспильного". Также показ запланирован на телеканале "Megogo Футбол", входящем в подписку "Максимальная" или "Спорт" медиасервиса Megogo.

Италия – Украина: все подробности матча отбора Евро-2024

ПРОГНОЗ НА ИТАЛИЯ – УКРАИНА

Явными фаворитами поединка в Милане считаются хозяева поля. Ставки на победу итальянской команды принимаются с коэффициентом 1,50.

Ничья оценивается котировкой 4,00. А показатели на успех нашей национальной сборной достигают уровня 7,00.

Италия – Украина: все подробности матча отбора Евро-2024

СУДЬИ НА ИТАЛИЯ – УКРАИНА

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Испании, которую возглавляет Алехандро Эрнандес. Помогать ему будут лайнсмены Хосе Наранхо и Диего Санчес. Роль четвертого рефери исполнит Алехандро Муньис Руис.

Также на игре будет задействована система видеоповторов (VAR), за работой которой будет следить Карлос дель Серро.

Италия – Украина: все подробности матча отбора Евро-2024

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Лучано Спаллетти, главный тренер сборной Италии:

– Сборная Украины – более организованная команда, чем македонцы. У украинцев есть четкое представление о том, какими должны быть позиции при владении мячом. Думаю, они постараются построить свои действия на быстрых контратаках. Просто посмотрите на гол, который они забили Англии. Мы в ситуации, которую легко исправить: нужно одержать победы во всех оставшихся матчах. Мы не можем играть на ничью.

Италия – Украина: все подробности матча отбора Евро-2024

Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины:

– Я знаю, как будет играть сборная Италии. Игроки понимают, что это очень важный матч для сборной Италии, но это очень важная игра для нас. Сборная Италии – топ-команда, поэтому мы ее и не побеждали. Вы видели игру против Англии. Да, мы получили очко, но это было очень-очень тяжело. Я не понимаю, почему Италия сейчас переживает кризис? Я видел их игры. Это была очень хорошая команда, они показывают хороший уровень. Я не считаю, что у сборной Италии сейчас кризис.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Италия: Доннарумма – Ди Лоренцо, Скальвини, Бастони, Димарко, Дзакканьи, Тонали, Дзаньоло, Кристанте, Барелла, Иммобиле

Украина: Бущан – Конопля, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Степаненко, Зинченко, Судаков, Мудрик, Цыганков, Довбик

Италия – Украина: все подробности матча отбора Евро-2024

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Украинцы, сыграв вничью с Англией, набрали семь очков и опережают итальянцев на три пункта. Однако у "скуадры адзурры" есть игра в запасе.

Италия – Украина: все подробности матча отбора Евро-2024

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды провели друг с другом восемь матчей. "Сине-желтые" сумели добыть в них лишь две ничьи, проиграв при этом все официальные встречи. Разница мячей 15-3.

Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем перепутал автобус своей команды с украинским и едва не отправился в отель "сине-желтых" во Вроцлаве. А британские болельщики освистали полузащитника национальной команды Украины Михаила Мудрика и выкрикивали в его адрес оскорбительные высказывания.

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