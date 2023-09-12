Италия – Украина: все подробности матча отбора Евро-2024

Сборная Украины по футболу во вторник, 12 сентября, проведет пятый матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года. Команда тренера Сергея Реброва в лобовом противостоянии сразится с действующим победителем континентального первенства Италией.

Видео дня

Встречу примет легендарный стадион "Сан-Сиро" в Милане. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Италия – Украина. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ИТАЛИЯ – УКРАИНА

Матч в прямом эфире будет транслироваться по общедоступным региональным каналам "Суспильного". Также показ запланирован на телеканале "Megogo Футбол", входящем в подписку "Максимальная" или "Спорт" медиасервиса Megogo.

ПРОГНОЗ НА ИТАЛИЯ – УКРАИНА

Явными фаворитами поединка в Милане считаются хозяева поля. Ставки на победу итальянской команды принимаются с коэффициентом 1,50.

Ничья оценивается котировкой 4,00. А показатели на успех нашей национальной сборной достигают уровня 7,00.

СУДЬИ НА ИТАЛИЯ – УКРАИНА

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Испании, которую возглавляет Алехандро Эрнандес. Помогать ему будут лайнсмены Хосе Наранхо и Диего Санчес. Роль четвертого рефери исполнит Алехандро Муньис Руис.

Также на игре будет задействована система видеоповторов (VAR), за работой которой будет следить Карлос дель Серро.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Лучано Спаллетти, главный тренер сборной Италии:

– Сборная Украины – более организованная команда, чем македонцы. У украинцев есть четкое представление о том, какими должны быть позиции при владении мячом. Думаю, они постараются построить свои действия на быстрых контратаках. Просто посмотрите на гол, который они забили Англии. Мы в ситуации, которую легко исправить: нужно одержать победы во всех оставшихся матчах. Мы не можем играть на ничью.

Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины:

– Я знаю, как будет играть сборная Италии. Игроки понимают, что это очень важный матч для сборной Италии, но это очень важная игра для нас. Сборная Италии – топ-команда, поэтому мы ее и не побеждали. Вы видели игру против Англии. Да, мы получили очко, но это было очень-очень тяжело. Я не понимаю, почему Италия сейчас переживает кризис? Я видел их игры. Это была очень хорошая команда, они показывают хороший уровень. Я не считаю, что у сборной Италии сейчас кризис.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Италия: Доннарумма – Ди Лоренцо, Скальвини, Бастони, Димарко, Дзакканьи, Тонали, Дзаньоло, Кристанте, Барелла, Иммобиле

Украина: Бущан – Конопля, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Степаненко, Зинченко, Судаков, Мудрик, Цыганков, Довбик

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Украинцы, сыграв вничью с Англией, набрали семь очков и опережают итальянцев на три пункта. Однако у "скуадры адзурры" есть игра в запасе.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды провели друг с другом восемь матчей. "Сине-желтые" сумели добыть в них лишь две ничьи, проиграв при этом все официальные встречи. Разница мячей 15-3.

Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем перепутал автобус своей команды с украинским и едва не отправился в отель "сине-желтых" во Вроцлаве. А британские болельщики освистали полузащитника национальной команды Украины Михаила Мудрика и выкрикивали в его адрес оскорбительные высказывания.

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