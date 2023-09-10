'Мудрик, ты гр*баное д*рьмо'. Украинца освистали на стадионе в Польше. Видео

Украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик получил порцию оскорблений от английских фанатов. Инцидент случился во время матча Украина – Англия в польском Вроцлаве.

Видео дня

Болельщики лондонского "Арсенала", приехавшие поддержать национальную команду, не смогли упустить возможность потравить легионера своих главных соперников.

На 86-й минуте Мудрик травмировался и попросил замену. Вместо него на поле вышел Егор Назарина, а Михаил медленно вдоль бровки отправился к своей скамейке запасных.

В этот момент английские зрители и начали скандировать "Мудрик, ты гребаное дерьмо!". Сам игрок никак не стал реагировать на оскорбления.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Мудрика словили Лондоне фанаты "Арсенала".

9 сентября сборная Украины по футболу в 5-м туре квалификации на Евро-2024 сыграла вничью против команды Англии. Поединок на стадионе "Тарчински Арена" завершился со счетом 1:1.

Напомним, что Мудрик в январе этого года перешел в "Челси" за 100 млн евро, из которых 30 млн составили бонусы. С того времени в активе украинца 0 голов и 2 результативные передачи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!