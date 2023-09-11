Звезда сборной Англии угодил в курьез после матча с Украиной. Видео

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем перепутал автобус своей команды с украинским и едва не отправился в отель "сине-желтых" во Вроцлаве. Курьезный эпизод произошел после матча отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, в котором соперники сыграли вничью 1:1.

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Соответствующее видео на своей странице в социальной сети Tik Tok опубликовала пользовательница Лидия Бабий. На ролике видно, как Беллингем идет в сопровождение одного из представителей "трех львов" и неожиданно заходит в автобус украинской сборной.

Технические сотрудники быстро окликнули Джуда и предупредили его, что он перепутал транспортные средства. С улыбкой на лице и под смех фанатов звездный футболист мадридского "Реала" вышел из автобуса сборной Украины и проследовал в бус своей национальной команды.

Напомним, стадион во Вроцлаве невероятно исполним гимн Украины перед матчем отбора Евро-2024 по футболу между сборными Украины и Англии.

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики сборной Англии освистали полузащитника национальной команды Украины Михаила Мудрика и выкрикивали в его адрес оскорбительные высказывания.

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