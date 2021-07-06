Италия – Испания: онлайн видео голов 1/2 финала Евро-2020

Сборная Италии в эти минуты проводит свой полуфинальный матч чемпионата Европы по футболу-2020 против Испании. Встреча проходит на английском стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

После напряженного, но безголевого первого тайма, в дебюте второго Италия открыла счет. Увлекшись массированным нападением Испания пропустила острый выпад, на острие которого был Федерико Кьеза.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть онлайн видео голов.

Италия – Испания 1:1 (второй тайм)

Голы: 1:0 – 60 Кьеза

1:1 – 80 Мората.

Италия – Доннарумма, Кьеллини, Ди Лоренцо, Эмерсон (Толои, 74), Бонуччи, Верратти (Пессина, 74), Барелла (Локателли, 85), Кьеза, Жоржиньо, Инсинье (Белотти, 85), Иммобиле (Берарди, 62).

Видео дня

Испания – Унаи Симон, Альба, Аспиликуэта (Льоренте, 85), Лапорт, Эрик Гарсия, Педри, Бускетс, Ферран Торрес (Мората, 62), Ольмо, Ойарсабаль (Жерар Морено, 70), Коке (Родри, 70).

Предупреждение: Бускетс (51).

Отметим, что Италия и Испания до этого поединка на уровне сборных встречались между собой 33 раза. 9 побед на счету итальянцев и 8 у "фурии рохи".

Как сообщал OBOZREVATEL, Италия свой путь на Евро-2020 начинала в группе А вместе с командами Турции, Швейцарии и Уэльсом.

Все три встречи "скуадра адзурра" выиграла, заняв первое место в квартете .

В четвертьфинале итальянцы в овертайме обыграли Австрию.

Полуфинальная игра против Бельгии также завершилась победой.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".