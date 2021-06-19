Испания – Польша: смотреть онлайн-трансляцию матча Евро-2020

Сборная Испании сыграет с командой Польши во втором туре группового турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча квартета Е состоится в субботу, 19 июня.

Игра пройдет на стадионе "Ла-Картуха" в Севилье. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Испания – Польша. Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени.

Видео дня

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ИСПАНИЯ – ПОЛЬША

Евро-2020. 2-й тур

Группа Е

Севилья, стадион "Ла-Картуха"

Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Арбитр VAR: Массимилиано Иррати (Италия)

Испания – Польша – 0:0

Испания (ориентировочный состав): Симон – Аспиликуэта, Ляпорт, Пау Торрес, Альба – Льоренте, Родри, Педри – Жерар Морено, Мората, Ольмо

Польша (ориентировочный состав): Щенсны – Берешиньски, Глик, Беднарек – Южвяк, Модер, Линетты, Рыбус – Клих, Зелиньски – Левандовски

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10 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Всем привет! Сборные Испании и Польши попытаются реабилитироваться за неудачный старт на Евро-2020

Обе команды не смогли победить в первых матчах на турнире. Поляки проиграли Словакии (1:2), а испанцы так и не смогли пробить оборону Швеции (0:0).

Соперники с 1959 года не встречались в официальных играх. После квалификации к первому чемпионату Европы, когда испанцы добыли две победы (4:2 и 3:0), команды провели восемь товарищеских матчей. Шесть игр остались за "фурией рохой", одна встреча завершилась вничью, а в 1980-м поляки добыли единственную победу в истории.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские болельщики спели матерный хит о Владимире Путине в Бухаресте на матче Евро-2020 с Северной Македонией. Это вызвало истерическую реакцию в России. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев потребовал от Европейского футбольного союза (УЕФА) запретить украинцам вход на игры чемпионата.

В свою очередь почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оскорбил наших соотечественников, назвав их подонками. Сам хит в исполнении фанатов "желто-синих" попал в эфир росТВ.

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