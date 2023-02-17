''Грубо противоречит'': в УАФ отреагировали на отстранение Павелко с поста президента. Он продолжит работу

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко продолжит выполнять свои обязанности. Решение Печерского районного суда от 17 февраля об отстранении функционера от своей должности было оспорено, в результате чего оно не вступило в силу.

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Об этом говорится в заявлении УАФ на странице организации в социальной сети Facebook. Национальная федерация также подчеркнула, что нынешнее решение суде необоснованно, и напомнили о невозможности вмешательстве государственных органов в деятельность УАФ.

"Андрей Павелко продолжает исполнять обязанности президента УАФ до вступления соответствующего решения суда в законную силу. Обжалование же сегодняшнего решения Печерского суда уже направлено в апелляционную судебную инстанцию. Также начата работа по подготовке исковых заявлений в Европейский суд по правам человека. Указанное решение Печерского суда не будет иметь никаких правовых последствий для деятельности УАФ, оно направлено исключительно на дискредитацию руководства ассоциации и украинского футбола в целом. Это решение абсолютно необоснованно и грубо противоречит уставам УЕФА и ФИФА", – отметили в ассоциации.

Напомним, руководство УАФ обвиняют в финансовых махинациях и растрате средств УЕФА при строительстве завода по производству искусственной травы, а также закупке продуктов для тогда еще Федерации футбола Украины. При этом в самой УАФ все обвинения отрицают.

В ноябре минувшего года Павелко был арестован на два месяца с возможностью залога в 9,9 миллиона гривен, который был внесен. Журналист Игорь Цыганык обвинял главу УАФ в шантаже Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Павелко рассказал о ситуации с назначением нового главного тренера сборной Украины по футболу.

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