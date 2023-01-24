УАФ рассказала о ситуации с новым тренером сборной Украины

Главный тренер эмиратского "Аль-Айна" Сергей Ребров действительно является кандидатом №1 на пост наставника сборной Украины. При этом 48-летний специалист имеет действующий контракт со своим клубом, который действует до конца июня, что, вероятно, не позволит ему лично руководить "сине-желтыми" в первом матче отбора Евро-2024.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве рассказал президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко, пишет Telegram-канал "Взбірна". Он подчеркнул, что Ребров предложил свое видения развития национальных сборных. При этом глава УАФ рассчитывает подписать долгосрочный контракт с легендой "Динамо".

"Мы общаемся с Сергеем Ребровым. Есть много общего в видении игры наших сборных. Также импонирует, что он может привнести в нашу игру испанскую модель. Это касается не только национальной, но и юношеской, молодежной сборной. Но у Реброва есть контракт. Есть правила, их нужно выполнять. Уверен, что сосредоточен на работе в своем клубе. У нас очень важное стратегическое видение, чтобы штаб провел стратегическую работу. Кто выведет команду на игру по Англии? Позже вы все услышите. Есть и план В, и план С. Нашу сборную будут готовить специалисты, которые будут на несколько отборочных циклов", – сказал Павелко.

Стартовую встречу квалификации к Евро-2024 украинцы сыграют 26 марта в Лондоне. Также соперниками наших соотечественников будут итальянцы, северные македонцы и мальтийцы. После отбора на ЧМ-2022 команду покинул Александр Петраков.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ узнали о категоричном решении Сергея Реброва по его предшественнику Александру Петракову в сборной Украины.

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