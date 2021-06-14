Голкипер Польши забил в свои ворота и вошел в историю Евро. Видео момента

Вратарь сборной Польши Войцех Щенсны стал автором гола в собственные ворота во время матча со Словакией на чемпионате Европы-2020. Голкипер "Ювентуса" таким образом вошел в историю континентальных первенств.

Курьезный эпизод случился на 18-й минуте игры. Полузащитник словаков Роберт Мак совершил впечатляющий прорыв по левому флангу, обыграв двух защитников. Игрок "Ференцвароша" вошел в штрафную поляков и с острого угла пробил по воротам.

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Щенсны выручила штанга от прямого попадания мяча в сетку, однако отскочив от стойки, тот угодил в голову польскому голкиперу и пересек линию ворот. Войцех стал первым вратарем, который отметился автоголом на чемпионатах Европы.

Польша в итоге уступила 1:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Чехии обыграла команду Шотландию, а нападающий Патрик Шик отметился голом с центра поля.

Накануне сборная Украины стартовала на Евро-2020, минимально проиграв Нидерландам. Наша команда проигрывала 0:2, сумела отыграться, но в итоге пропустила решающий гол за пять минут до финального свистка.

Журналист Артем Франков сообщил о конфликте между игроками украинской команды во время матча с Нидерландами. Сам поединок вошел в историю чемпионатов Европы.