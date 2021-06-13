Стадион в Амстердаме фантастически исполнил гимн Украины перед матчем Евро-2020

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Украинские болельщики

Сборная Украины по футболу стартовала на чемпионате Европы-2020. Перед началом игры во время официальной части прозвучал гимн нашей страны, которому подпевали все немногочисленные украинские болельщики, добравшиеся до Амстердама.

Украинские фанаты

Несмотря не небольшой контингент, их голоса были слышны. Все это создавало непередаваемую атмосферу на "Йохан Кройфф Арене".

Болельщики сборной Украины
Видео дня

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было:

Напомним, что перед этой встречей наша национальная команда попала в скандал с формой, на которой были фразы "Слава Украине!" сзади на шее и "Героям слава!" внутри, с обратной стороны.

Украина представила форму на Евро.
Форма сборной Украины на Евро-2020.

После того, как экипировка была представлена общественности, Российский футбольный союз направил официальное письмо в УЕФА, пожаловавшись, что она якобы нарушает правила организации.

Андрей Ярмоленко
Руслан Малиновский в новой форме сборной Украины.

В результате напряженных переговоров между УЕФА и УАФ, Украину обязали убрать со своей новой экипировки на Евро-2020 слоган "Героям слава!".

На форму сборной добавлена еще одно надпись "Слава Украины".

В УАФ отказались это делать, найдя выход из ситуации.

Эмблема национальных сборных Украины.

Позже немецкая газета Bild назвала истинную причину скандала с формой украинской сборной.

Тарас Степаненко в форме сборной Украины.

Кроме Нидерландов подопечные Шевченко сыграют с Австрией и Северной Македонией.

Группы Евро-200.
Расписание группового этапа Евро-2020.
Календарь плей-офф Евро-2020.
Календарь сборной Украины на групповом этапе Евро-2020.

Напомним, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".

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