Стадион в Амстердаме фантастически исполнил гимн Украины перед матчем Евро-2020

Сборная Украины по футболу стартовала на чемпионате Европы-2020. Перед началом игры во время официальной части прозвучал гимн нашей страны, которому подпевали все немногочисленные украинские болельщики, добравшиеся до Амстердама.

Несмотря не небольшой контингент, их голоса были слышны. Все это создавало непередаваемую атмосферу на "Йохан Кройфф Арене".

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OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было:

Напомним, что перед этой встречей наша национальная команда попала в скандал с формой, на которой были фразы "Слава Украине!" сзади на шее и "Героям слава!" внутри, с обратной стороны.

После того, как экипировка была представлена общественности, Российский футбольный союз направил официальное письмо в УЕФА, пожаловавшись, что она якобы нарушает правила организации.

В результате напряженных переговоров между УЕФА и УАФ, Украину обязали убрать со своей новой экипировки на Евро-2020 слоган "Героям слава!".

В УАФ отказались это делать, найдя выход из ситуации.

Позже немецкая газета Bild назвала истинную причину скандала с формой украинской сборной.

Кроме Нидерландов подопечные Шевченко сыграют с Австрией и Северной Македонией.

Напомним, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".