Где смотреть Украина – Казахстан: расписание трансляций отбора на ЧМ-2022

В среду, 31 марта, сборная Украины по футболу примет в Киеве на НСК "Олимпийский" Казахстан в рамках третьего тура отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Прямую трансляцию матча, который начнется в 21:45, в нашей стране можно будет посмотреть на общенациональном телеканале "Украина" и специализированном "Футбол 1", где показ будет сопровождаться традиционной студией с участием журналистов и экспертов. В России поединок подопечных Андрея Шевченко покажут в записи на "Матч! Футбол 2" после окончания встречи Литва – Италия.

Напомним, что сборная Украины свела вничью оба стартовых матча отбора на ЧМ-2022. Сначала наши соотечественники сенсационно сыграли 1:1 с Францией, а затем на последних минутах упустили домашнюю победу над Финляндией.

Казахстан успел провести только один поединок, в котором уступил действующим чемпионам мира со счетом 0:2.

В другом противостоянии нашей группы, которое также состоится 31 марта, Босния и Герцеговина примет на своем поле Францию.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский комментатор Вадим Скичко обрадовался решающему голу Финляндии в ворота Украины. Его реакция попала на видео.