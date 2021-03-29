Де дивитися Україна – Казахстан: розклад трансляцій відбору на ЧС-2022

У середу, 31 березня, збірна України з футболу прийме в Києві на НСК "Олімпійський" Казахстан в межах третього туру відбору на чемпіонат світу 2022 року, який пройде в Катарі.

Пряму трансляцію матчу, який розпочнеться о 21:45, в нашій країні можна буде подивитися на загальнонаціональному телеканалі "Україна" та спеціалізованому "Футбол 1", де показ буде супроводжуватися традиційної студією за участю журналістів та експертів. У Росії поєдинок підопічних Андрія Шевченка покажуть у записі на "Матч! Футбол 2" після закінчення зустрічі Литва – Італія.

Нагадаємо, що збірна України звела внічию обидва стартові матчі відбору на ЧС-2022. Спочатку наші співвітчизники сенсаційно зіграли 1:1 з Францією, а потім на останніх хвилинах втратили домашню перемогу над Фінляндією.

Казахстан встиг провести лише один поєдинок, в якому поступився чинним чемпіонам світу з рахунком 0:2.

В іншому протистоянні нашої групи, яке також відбудеться 31 березня, Боснія і Герцеговина прийме на своєму полі Францію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український коментатор Вадим Скічко зрадів вирішальному голу Фінляндії у ворота України. Його реакція потрапила на відео.