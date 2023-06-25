Где смотреть Украина – Испания. Расписание трансляций молодежного чемпионата Европы по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу во вторник, 27 июня, проведет свою третью игру на Евро-2023. 24-е по счету континентальное первенство среди игроков до 21 года с 21 июня по 8 июля проходит в Грузии и Румынии.

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Подопечные Руслана Ротаня уже досрочно обеспечили себе выход в плей-офф и теперь за первое место в группе B и более слабого соперника в четвертьфинале сыграют против Испании.

Поединок на стадионе "Стяуа" в Бухаресте начнется в 21:45 по киевскому времени.. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Испания.

Те болельщики, которые не смогут вживую поболеть за своих кумиров, смогут это сделать у экранов телевизоров или смартфонов. Игра Евро-2023 в прямом эфире будет транслироваться на региональных каналах "Суспильного", которые доступны на видеосервисе Megogo, платформе Volia TV, а также в приложении "Дия". Комментировать встречу будет Андрей Столярчук.

В стартовом матче Украина со счетом 2:0 победила сборную Хорватии. Первый гол забил Алексей Кащук, сделав это бильярдным ударом, предварительно обыграв четверых защитников.

Во втором туре украинцы на последних минутах благодаря автоголу победили Румынию (1:0).

Напомним, что молодежная сборная Украины дебютировала на чемпионате Европы по футболу в 2006 году. Тогда наши соотечественники дошли до финала, где проиграли Нидерландам.

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