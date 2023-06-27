Украина – Испания: онлайн-трансляция матча Евро-2023 U-21 по футболу

Молодежная сборная Украины во вторник, 27 июня, проведет заключительный матч группового этапа чемпионата Европы по футболу. Команда Руслана Ротаня встретится с одним из главных фаворитом турнира Испанией.

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Поединок принимает стадион "Жулешти" в Бухаресте. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Испания – Украина. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

ЕВРО-2023 U-21

Группа В. 3-й тур

стадион "Жулешти", Бухарест

Главный арбитр: Донатас Румшас (Литва)

Украина – Испания – 0:0

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12 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Приветствуем всех поклонников футбола. "Молодежки" Украины и Испании закрывают для себя групповою фазу Евро. Обе команды досрочно обеспечили себе выход в четвертьфинал и сегодня определят победителя квартета.

Представители группы В на первой стадии плей-офф сыграют с командами из группы D, где лидирует Франция (6 очков). У Италии и Швейцарии по три пункта, у Норвегии – 0.

Испанцы и украинцы встречались три раза. Две победы добыли пиренейцы, еще одна игра завершилась вничью. Разница мячей – 5:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий сборной Испании Абель Руис забил самый быстрый гол в истории молодежных чемпионатов Европы, забив хорватам уже на 20-й секунде.

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