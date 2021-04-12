Где смотреть "Шахтер" – "Динамо": расписание трансляций матча УПЛ

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сыграют в центральном матче 22-м туре украинской Премьер-лиги.

Встреча состоится в субботу, 17 апреля, на столичном НСК "Олимпийский". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Динамо. Начало игры – в 19:30.

Увидеть главное дерби Украины можно будет в эфире телеканала "Футбол 1", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием экспертов.

Кроме того, поединок будет показан на видеопортале официального сайта "Шахтера" по системе pay-per-view. Игру можно посмотреть во всех странах мира (кроме Украины, Сербии, Словении, Черногории, Израиля, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Македонии, Косово, Чехии, Словакии и Беларуси). Стоимость трансляции – $3.

Отметим, что в первом круге "Шахтер" разгромил "Динамо" – 3:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко рассказал, чего ждет от матча команды с "Шахтером".