"Шахтер" – "Динамо": смотреть онлайн матча УПЛ

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" встретятся в центральном матче 22-го тура украинской Премьер-лиги.

Команды сыграют на поле НСК "Олимпийский" в субботу, 17 апреля. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Динамо. Время начала – 19:30.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ШАХТЕР – ДИНАМО

Увидеть главное дерби страны можно будет на телеканале "Футбол 1", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

Кроме того, поединок будет показан на видеопортале официального сайта "Шахтера" по системе pay-per-view. Игру можно посмотреть во всех странах мира (кроме Украины, Сербии, Словении, Черногории, Израиля, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Македонии, Косово, Чехии, Словакии и Беларуси). Стоимость трансляции – $3.

ПРОГНОЗ НА ШАХТЕР – ДИНАМО

Фаворитом битвы считаются "горняки". Ставки на действующего чемпиона принимаются с коэффициентом 1,95.

Ничья оценивается котировкой 3,40. А показатели на успех динамовцев достигают уровня 3,60.

СУДЬИ НА ШАХТЕР – ДИНАМО

Работать в поле будет полностью женская бригада арбитров, которую возглавит Катерина Монзуль.

Помогать ей будут Светлана Грушко и Марина Стрелецкая на линиях, а также Анастасия Романюк в роль четвертого рефери.

Кроме того, на матче будет задействована система видеопомощи арбитрам, за работой которой будет следить Николай Балакин.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Мирча Луческу, главный тренер "Динамо":

– Мы первые в таблице, но впереди дерби с Шахтером, это важный матч. Речь о дерби, и нам нужна только победа. Останусь ли я в "Динамо", если мы выиграем чемпионат? Я думаю только про матч в субботу. Остальное увидим позже.

Игорь Суркис, президент "Динамо":

– Будет обыкновенный матч между "Динамо" и "Шахтером". На этот матч нас настраивать не надо. Во все времена, кто бы ни тренировал "Динамо" или "Шахтер", – это принципиальнейший матч между двумя сильнейшими украинскими командами. Поэтому он будет принципиальным как для "Шахтера", так и для нас.

Луиш Каштру, главный тренер "Шахтера":

– Мы подходим к игре с Динамо в хороший момент. Команда после некоторой нестабильности прибавляет в качестве игры, и я надеюсь, что будем так продолжать. Рассматриваем матч как отличную возможность победить. Это касается абсолютно всех соперников. Нам нужно заработать еще три очка. Готовиться будем так же, как и всегда: дисциплинированно, с настроем и полной самоотдачей, зная, что нам нужны очки.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Шахтер": Трубин – Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко – Степаненко, Майкон – Тете, Патрик, Соломон – Мораес

"Динамо": Бущан – Кендзера, Попов, Забарный, Миколенко – Шапаренко, Шепелев, Буяльский – Караваев, Де Пена – Беседин

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Киевляне уверенно лидируют в турнирной таблице УПЛ, опережая "Шахтер" на семь очков за пять туров до финиша чемпионата.

ПОСЛЕДНИЙ МАТЧ

В первом круге команды также играли на НСК "Олимпийский". Тогда "Шахтер" разгромил киевлян – 3:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне матча с "Динамо" донецкий "Шахтер" объявил об уходе бразильца Тайсона.