Легенда "Шахтера" заговорил о мнимом чемпионстве "Динамо"

Легендарный нападающий донецкого "Шахтера" Виктор Грачев заявил, что киевское "Динамо" обязано выигрывать предстоящий матч команд в 22-м туре УПЛ, чтобы подтвердить чемпионские амбиции.

В случае же поражения команды Мирчи Луческу, по словам эксперта, нельзя будет говорить о закономерном успехе киевлян, если они удержат лидерство до конца первенства.

"Не может чемпион страны проиграть две игры своему ближайшему конкуренту. Если киевляне проиграют, то это будет мнимое чемпионство. "Динамо" воспользовалось и получило выгоду даже из внутрикомандных передряг. В случае победы "горняков" я буду первым говорить, что динамовцы станут чемпионами благодаря удачным стечением обстоятельств. Если они еще станут!" – цитирует Грачева пресс-служба каналов "Футбол 1/2/3".

Напомним, матч "Шахтер" – "Динамо" в 22-м туре УПЛ состоится в субботу, 17 апреля. Начало игры – в 19:30. Киевляне опережают соперника в турнирной таблице чемпионата на семь очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры сделали прогноз на матч "Шахтер" – "Динамо". Кроме того, накануне игры донецкий клуб якобы разорвал контракт с бразильцем Тайсоном.