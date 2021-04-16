"Шахтер" – "Динамо": букмекеры дали прогноз на главный матч сезона в УПЛ

"Шахтер" является фаворитом матча с "Динамо" в 22-м туре украинской Премьер-лиги, который может решить судьбу золотых медалей в чемпионате нашей страны.

Спортивные аналитики выставили коэффициент 2,05 на победу "горняков", 3,65 – на ничью, а на триумф киевлян можно поставить за 3,40. Вероятность того, что подопечные Мирчи Луческу не проиграют поединок и как минимум сохранят отрыв в 7 очков от "Шахтера", оценивается котировкой 1,74.

Отметим, что в случае победы столичный клуб оторвется от донецкой команды на 10 пунктов за 4 тура до окончания УПЛ и оставит "горнякам" лишь математические шансы на чемпионство. Напомним, что в первом круге подопечные Луиша Каштру разгромили своих главных конкурентов со счетом 3:0.

В этом матче Луческу не сможет рассчитывать на капитана "Динамо" Сергея Сидорчука, который пропускает поединок из-за перебора желтых карточек. С другой стороны, лидер киевлян Виктор Цыганков восстановился от травмы и, скорее всего, сможет принять участие в противостоянии.

Что касается "Шахтера", то "горняки", согласно информации бразильских СМИ, разорвали контракт с Тайсоном, позволив ему в ближайшее время перейти в "Интернасьональ".

Как сообщал OBOZREVATEL, классическое украинское дерби между командами состоится в субботу, 17 апреля. Стало известно расписание трансляций поединка.