Маркевич сказал, чем закончится матч "Шахтер" – "Динамо"

Глава комитета национальных сборных Украинской ассоциации футбола (УАФ) Мирон Маркевич считает, что центральный матч 22-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Динамо" завершится победой "горняков".

По мнению знаменитого специалиста, по итогам игры 17 апреля перевес донецкой команды составит один мяч.

"Все футболисты донецкой команды прекрасно понимают значение этого матча, это последний шанс зацепиться за "золото" в этом сезоне. Но все покажет только игра. Думаю, "Шахтер" выиграет. С перевесом в один мяч", – цитирует Маркевича Footboom.

По мнению Мирона Богдановича, "Шахтер" будет биться, ведь для него победа в этом матче – это последний шанс внести интригу в чемпионат.

"Ведь даже ничья, не говоря уже о победе киевлян, фактически поставит точку относительно того, кто станет обладателем золотых медалей. Только в случае победы у горняков могут появиться какие-то надежды. Хотя это почти нереально"

Маркевич считает, что "Динамо", скорее всего, будет играть на контратаках, как и всегда против "Шахтера", будет пытаться поймать свой момент.

"Тем более, что киевляне такой тактикой уже неоднократно огорчали дончан. А горняки будут доминировать"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мирон Маркевич признался, что только чудо поможет "Шахтеру" обойти "Динамо" в гонке за победу в украинской Премьер-лиге.