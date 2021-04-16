Официально: "Шахтер" перед матчем с "Динамо" объявил об уходе Тайсона

Бразильский легионер донецкого "Шахтера" Тайсон досрочно покидает украинский клуб после 8 лет выступлений за команду.

Об этом сообщает официальный сайт "горняков".

33-летний футболист провел за донецкий клуб 299 поединков и забил 55 мячей. Он вошел в топ-20 игрков в истории украинской команды по количеству проведенных вістреч. С "Шахтером" он шесть раз становился чемпионом Украины, выиграл пять кубков и четыре Суперкубка страны.

Тайсон дебютировал за клуб в 25-летнем возрасте – 13 февраля 2013 года на "Донбасс Арене" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" (2:2). Через пару месяцев он оформил свой первый гол в Запорожье с "Металлургом".

В 2016 и 2017 годах полузащитник "горняков" вызывался в национальную сборную Бразилии. С осени 2017 года Тайсон в течение двух лет был капитаном "Шахтера".

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" считается фаворитом матча 22-го тура УПЛ с киевским "Динамо".