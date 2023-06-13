Где смотреть Северная Македония – Украина. Расписание трансляций отбора Евро-2024 по футболу

Сборная Украины по футболу в пятницу, 16 июня, в Скопье, на Национальной арене Тоше Проески сыграет свой матч 2-го тура отбора на чемпионат Европы-2024. Подопечные Сергея Реброва встретятся с национальной командой Северной Македонии.

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Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Северная Македония - Украина.

В прямом эфире игру совместно покажут "Megogo Футбол 1" и региональные телеканалы "Суспильного" (без трансляции на онлайн-платформах). Megogo Футбол 1 входит в подписку "Максимальная" или "Спорт" медиасервиса Megogo.

За час до начала игры состоится прямое включение студии с приглашенными экспертами. Комментировать встречу на обеих каналах будут Владимир Кобельков и Виталий Кравченко.

В своей истории Украина и Северная Македония на уровне футбольных сборных встречались 5 раз. Три раза побеждала наша команда. Один раз была зафиксирована ничья

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня новым главным тренером сборной Украины по футболу официально стал легендарный форвард киевского "Динамо" Сергей Ребров.

Кроме битвы с македонцами, в отборе на Евро "сине-желтым" 19 июня предстоит поединок с Мальтой (19 июня).

В 1-м туре 26 марта украинцы в Лондоне на легендарном "Уэмбли" со счетом 0:2 проиграли Англии.

Отметим, что перед игрой с Северной Македонией Украина занимает 4-е место в группе С.

Напомним, что 12 июня сборная Украина провела товарищеский матч с Германией. Поединок в Бремене завершился со счетом 3:3, при этом "желто-синие" по ходу встречи вели 3:1.

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