Официально: сборная Украины по футболу получила нового главного тренера

Новым главным тренером сборной Украины по футболу официально стал легендарный форвард киевского "Динамо" Сергей Ребров. Об этом стало известно во время презентации наставника, которая прошла в Киеве 7 июня.

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Он подписал с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) контракт на три года. "Я лично очень доволен вернуться в Украину и работать на Украину. Моя семья тоже возвращается. Я рад, что моя жена так восприняла мое решение", – сказал Ребров.

В тренерский штаб "сине-желтых" вошли Висенте Гомес, который будет отвечать за тактику, аналитики Альберто Босх и Глеб Платов, тренер вратарей Рустам Худжамов и специалист по физической подготовке Хавьєр Луруенья Лобо. Последний будет работать с командой пока только на нынешнем тренировочном сборе.

Дебют нового тренерского штаба состоится уже 12 июня, когда главная команда страны проведет товарищеский матч со сборной Германии. Он станет 1000-м в истории Бундестим. После этого "сине-желтых" ждут поединки отбора Евро-2024 с Северной Македонией (16 июня) и Мальтой (19 июня).

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по футболу потеряла ведущего нападающего перед июньскими матчами.

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