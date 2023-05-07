Где смотреть "Реал Мадрид" – "Манчестер Сити". Расписание трансляций полуфинала Лиги чемпионов

Испанский "Реал" и английский "Манчестер Сити" во вторник, 9 мая, проведут первый полуфинальный поединок Лиги чемпионов сезона 2022/23. Матч на легендарном "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде начнется 22:00 по киевскому времени.

Видео дня

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. Показ запланирован и на платформе Volia TV. Перед игрой и после состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

В своей истории команды между собой встречались 10 раз, добыв по 4 победы. Еще 2 раза была зафиксирована ничья.

Ранее суперкомпьютер предсказал итоги 1/2 финала и победителя Лиги чемпионов

Напомним, что в четвертьфинале "Манчестер Сити" смог пройти мюнхенскую "Баварию" (3:0 и 1:1), а мадридский "Реал" с одинаковым счетом 2:0 одолел "Челси".

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 марта норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн, забив 5 голов в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкого "РБ Лейпциг", вышел на первое место по количеству мячей, забитых игроком "МанСити" за один сезон (39).