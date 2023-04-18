Определились первые полуфиналисты Лиги чемпионов

Испанский "Реал" и итальянский "Милан" стали первыми полуфиналистами Лиги чемпионов сезона 2022/23. Ответные поединки 1/4 финала прошли в Лондоне и Неаполе, где соответственно "Челси" уступил "Реалу" (0:2), а "Наполи" сыграл вничью с "Миланом" (1:1).

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На легендарном стадионе "Стэмфорд Бридж" хозяева ничего не смогли противопоставить атаке мадридской команды. "Челси" выглядел абсолютно беспомощно пропустив два мяча.

Украинский полузащитник "синих" Михаил Мудрик вышел на поле на 67-й минуте вместо Кукурельи, но никакими результативными действиями не отметился. На 75-й минуте Михаил эффектно убрал двоих футболистов "Реала", но его удар пришелся над воротами. В конце встречи украинец получил желтую карточку после фола на Модриче.

"Челси" Англия – "Реал Мадрид" Испания 0:2 (0:0, 0:2)

Голы:0:1 – 58 Родриго, 0:2 – 80 Родриго.

Челси – Аррисабалага, Джеймс, Тиаго Силва, Чалоба, Фофана, Кукурелья (Мудрик, 68), Ковачич, Канте, Галлахер (Жоау Феликс, 67), Фернандес (Стерлинг, 67), Хавертц (Маунт, 77).

Реал Мадрид – Куртуа, Карвахаль (Начо, 82), Алаба (Рюдигер, 46), Милитао, Камавинга, Модрич, Кроос (Себальос, 76), Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 81), Бензема (Тчуамени, 71).

Предупреждения: Милитао (22), Кукурелья (34), Джеймс (50), Мудрик (89).

Первый матч: 0:2

В параллельной встрече "Милан" в непростой встрече упустил победу. Уже на 22-й минуте Оливье Жиру мог открывать счет, но не реализовал пенальти. Лидер сборной Франции исправился на 43-й минуте, когда после передачи Рафаэла Леау забил гол.

Под занавес основного времени хозяева имели великолепную возможность сравнять счет, но грузинский легионер "Наполи" Хвіча Кварацхелія не забил 11-метровый.

Несмотря на это, неаполитанцы все таки смог оформить гол престижа. Виктор Осимхен на 93-й минуте смог распечатать ворота Майка Меньяна.

"Наполи" Италия – "Милан" Италия 1:1 (0:1, 1:0)

Голы:0:1 – 43 Жиру, 1:1 – 90 Осимхен.

Наполи – Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани (Эстигор, 74), Мариу Руй (Оливера, 34), Лоботка, Зелиньски (Распадори, 74), Ндомбеле (Элмаз, 63), Политано (Лосано, 34), Кварацхелия, Осимхен.

Милан – Меньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Крунич, Беннасер, Браим Диас (Жуниор Мессиас, 59), Тонали, Рафаэл Леау (Салемакерс, 84), Жиру (Ориги, 68).

Предупреждения:Эрнандес (45), Меньян (45), Ди Лоренцо (45), Оливера (90).

Первый матч: 0:1

В среду, 19 апреля во вторых четвертьфиналах определятся соперники "Реала и "Милана". "Бавария" встретится с "Манчестер Сити", а "Интер" с "Бенфикой".

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