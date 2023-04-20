Суперкомпьютер предсказал итоги 1/2 финала и победителя Лиги чемпионов

Суперкомпьютер компании Five Thirty Eight продолжает считать английский "Манчестер Сити" будущим победителем Лиги чемпионов. Аналитики обновили свой прогноз на итоговый результат турнира и полуфинальные матчи по окончании второго раунда плей-офф.

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Шансы на итоговую победу "Сити" в ЛЧ оцениваются в 48%, говорится на сайте компании. Используя метод Soccer Power Index, компьютер также предсказал вероятность победы мадридского "Реала" 26%. Явными аутсайдерами в этом квартете выглядят миланские клубы "Интер" (15%) и "Милан" (11%).

При этом, по мнению машину, финальную пару турнира должны составить "Манчестер Сити" (вероятность попадания в решающий матч 65%) и "Интер" (55%).

Напомним, в битвах за финал Лиги чемпионов англичане сыграют с испанцами, а итальянцы поспорят между собой. Отметим, что в сезоне 2002/2003 "Интер" и "Милан" пересекались на этой же стадии. Тогда "красно-черные" оказались сильнее солерника благодаря выездному голу Андрея Шевченко и в итоге выиграли трофей.

Лига чемпионов. 1/4 финала

"Милан" (Италия) – "Наполи" (Неаполь, Италия) – 1:0, 1:1 / ОБЗОР

"Манчестер Сити" (Англия) – "Бавария" (Мюнхен, Германия) – 3:0, 1:1 / ОБЗОР

"Реал" (Мадрид, Испания) – "Челси" (Лондон, Англия) – 2:0, 2:0 / ОБЗОР

"Интер" (Милан, Италия) – "Бенфика" (Лиссабон, Португалия) – 2:0, 3:3 / ОБЗОР

1/2 финала. 30.04-01.05, 7-8.05

"Милан" (Италия) – "Интер" (Милан, Италия)

"Реал" (Мадрид, Испания) – "Манчестер Сити" (Англия)

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