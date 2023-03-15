Пента-трик. В историческом матче Лиги чемпионов побит 94-летний рекорд. Видео

Норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд забил 5 голов в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкого "РБ Лейпцига". Встреча завершилась со счетом 7:0.

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Этот пента-трик позволил 22-летнему футболисту сборной Норвегии выйти на первое место по количеству голов, забитых игроком "Манчестер Сити" за один сезон (39). По этому показателю Холанд побил достижение Томми Джонсона, установленное в 1928/29 годах.

Кроме того Холанд стал самым молодым футболистом в истории Лиги чемпионов, которому удавалось забить 30 голов в турнире. Эрлингу для этого хватило 25 матчей, что ранее не удавалось ни одному игроку в мире.

Также он стал самым молодым футболистом с таким количеством мячей, побив показатели Килиана Мбаппе. На момент игры с "Лейбцигом" норвежцу было 22 года и 236 дней. Француз забил 30-й гол, когда ему было 22 года и 352 дня.

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