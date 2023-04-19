Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов

В среду, 19 апреля, состоялись заключительные два четвертьфинала Лиги чемпионов. Вторыми полуфиналистами стали "Манчестер Сити", сыгравший вничью с "Баварией" (1:1), и "Интер", который дома не смог обыграть "Бенфику" (3:3). И "Сити" и "Интер" прошли благодаря победам в первых матчах 1/4 финала.

Видео дня

"Горожане" после домашней разгромной победы со счетом 3:0 построили игру от обороны. Хозяева прогнозируемо владели инициативой, но пропустили первыми. На 57-й минуте Холанд убежал в контратаку, разобрал "на запчасти" Упамекано и расстрелял Зоммера.

Стоит отметить, что норвежец мог открывать счет еще в первом тайме, но не смог реализовать пенальти, ударив выше ворот. Сравнять счет немцы смогли лишь на 83-й минуте после удара с 11-метровой отметки Киммиха.

"Бавария" Германия – "Манчестер Сити" Англия 1:1 (0:0, 1:1)

Голы: 0:1 – 57 Холанд, 1:1 – 83, пенальти Киммих.

Бавария – Зоммер, Павар (Станишич, 77), Упамекано, де Лигт, Жоау Канселу (Дэвис, 63), Горетцка, Киммих, Коман, Сане (Мане, 64), Мусиала (Мюллер, 72), Шупо-Мотинг (Тель, 71).

Манчестер Сити – Эдерсон, Аке (Лапорт, 66), Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз, Гюндоган, де Брюйне (Уокер, 88), Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Холанд (Альварес, 84).

Предупреждения: Жоау Канселу (11), Упамекано (35), Эдерсон (44), Гюндоган (45), Киммих (45), Аке (54), Павар (60), Лапорт (86), Станишич (88).

Первый матч – 0:3

В параллельном матче "Интер" к 78-й минуте вел со счетом 3:1, но победу удержать не смог. На 86-й минуте Антонио Силва и на 95-й Петар Муса установили окончательный результат 3:3.

"Манчестер Сити" в полуфинале сыграет с мадридским "Реалом", а "Интер" сразится с "Миланом". Первые матчи состоятся 9-10 мая. Ответные – 16-17.05. Финал пройдет 10 июня в Стамбуле.

"Интер" Италия – "Бенфика" Португалия 3:3 (1:1, 2:2)

Голы: 1:0 – 14 Барелла, 1:1 – 38 Эурснес, 2:1 – 65 Мартинес, 3:1 – 78 Корреа, 3:2 – 86 Антониу Силва, 3:3 – 90 Муса.

Интер – Онана, Думфрис, Дармиан, Ачерби, Бастони (Д`Амброзио, 80), Димарко (Гозенс, 80), Мхитарян, Брозович, Барелла (Чалханоглу, 76), Джеко (Лукаку, 76), Мартинес (Корреа, 76).

Бенфика – Влаходимос, Жилберто (Нерес, 46), Отаменди, Антониу Силва, Гримальдо, Жоау Мариу (Скьеллеруп, 89), Рафа Силва (Жоау Невеш, 80), Эурснес, Шикинью (Муса, 80), Флорентину, Гонсалу Рамуш (Гедеш, 74).

Предупреждения: Рафа Силва (49), Муса (81), Нерес (90).

Первый матч – 2:0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!