'Реал' – 'Манчестер Сити': онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" принимает английский "Манчестер Сити" в первом полуфинальном противостоянии Лиги чемпионов сезона 2022/2023. Команды встречаются в риплее аналогичной дуэли минувшего розыгрыша турнира.

Видео дня

Встреча пройдет на поле стадиона "Сантьяго Бернабеу" в столице Испании. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Манчестер Сити". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "РЕАЛ" – "МАНЧЕСТЕР СИТИ"

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. Показ запланирован и на платформе Volia TV.

Перед игрой и после состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

ПРОГНОЗ НА "РЕАЛ" – "МАНЧЕСТЕР СИТИ"

Фаворитом встречи в Мадриде считаются гости. Ставки на победу "Манчестер Сити" принимаются с коэффициентом 2,10. Ничья оценивается котировкой 3,60. А показатели на успех "Реала" достигают уровня 3,25.

СУДЬИ НА "РЕАЛ" – "МАНЧЕСТЕР СИТИ"

Обслуживать поединок будет бригада арбитров из Португалии и Италии, которую возглавляет Артур Диаш. Ему будут помогать лайнсмены Паулу Соареш и Педру Рибейру. Роль четвертого рефери исполнит Даниэле Орсато.

Кроме того, на игре будет задействована система видеопомощи (VAR) арбитрам, за работой которой будет следить Массимилиано Иррати.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Карло Анчелотти, главный тренер "Реала":

– "Ман Сити" может показаться неудержимым, но у нас точно будут шансы. Мы можем дать им бой. Мы не думаем о том, как остановить того или иного игрока – у них сильна вся команда. Мы хотим добиться положительного результата завтра. Мы не хотим терпеть, мы хотим играть хорошо. Наша цель – избегать проблем. Это будет сложный матч.

Пеп Гвардиола, главный тренер "Манчестер Сити":

– Мы уже семь лет назад хотели выиграть Лигу чемпионов. В прошлом сезоне мир словно рухнул для нас, но вот мы снова здесь. Главное – стабильность. Важно, что мы с каждым годом стараемся стать лучше. В прошлом сезоне мы тоже были готовы. Сейчас у нас почти та же команда – тот же тренер, тот же костяк игроков, но разница есть. Главное отличие в том, что ответную игру мы проведем дома.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Реал": Куртуа – Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Камавинга – Кроос, Модрич, Вальверде – Родриго, Бензема, Винисиус Жуниор

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Аканджи – де Брюйне, Родри, Гюндоган – Бернарду Силва, Холанд, Грилиш

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

В своей истории команды между собой встречались 10 раз, добыв по четыре победы. Еще два раза была зафиксирована ничья. В минувшем сезоне "Реал" сумел в невероятно драматичной дуэли вырвать у "Сити" путевку в финал – 3:4, 3:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 марта норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, забив 5 голов в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкого "РБ Лейпциг", вышел на первое место по количеству мячей, забитых игроком "Ман Сити" за один сезон (39).