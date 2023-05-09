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"Реал" – "Манчестер Сити": онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов

Александр Чеканов
Футбол
3 минуты
513
'Реал' – 'Манчестер Сити': онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" принимает английский "Манчестер Сити" в первом полуфинальном противостоянии Лиги чемпионов сезона 2022/2023. Команды встречаются в риплее аналогичной дуэли минувшего розыгрыша турнира.

Видео дня

Встреча пройдет на поле стадиона "Сантьяго Бернабеу" в столице Испании. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Манчестер Сити". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "РЕАЛ" – "МАНЧЕСТЕР СИТИ"

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. Показ запланирован и на платформе Volia TV.

"Реал" – "Манчестер Сити": онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов

Перед игрой и после состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

ПРОГНОЗ НА "РЕАЛ" – "МАНЧЕСТЕР СИТИ"

Фаворитом встречи в Мадриде считаются гости. Ставки на победу "Манчестер Сити" принимаются с коэффициентом 2,10. Ничья оценивается котировкой 3,60. А показатели на успех "Реала" достигают уровня 3,25.

СУДЬИ НА "РЕАЛ" – "МАНЧЕСТЕР СИТИ"

Обслуживать поединок будет бригада арбитров из Португалии и Италии, которую возглавляет Артур Диаш. Ему будут помогать лайнсмены Паулу Соареш и Педру Рибейру. Роль четвертого рефери исполнит Даниэле Орсато.

"Реал" – "Манчестер Сити": онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов

Кроме того, на игре будет задействована система видеопомощи (VAR) арбитрам, за работой которой будет следить Массимилиано Иррати.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Карло Анчелотти, главный тренер "Реала":

– "Ман Сити" может показаться неудержимым, но у нас точно будут шансы. Мы можем дать им бой. Мы не думаем о том, как остановить того или иного игрока – у них сильна вся команда. Мы хотим добиться положительного результата завтра. Мы не хотим терпеть, мы хотим играть хорошо. Наша цель – избегать проблем. Это будет сложный матч.

"Реал" – "Манчестер Сити": онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов

Пеп Гвардиола, главный тренер "Манчестер Сити":

– Мы уже семь лет назад хотели выиграть Лигу чемпионов. В прошлом сезоне мир словно рухнул для нас, но вот мы снова здесь. Главное – стабильность. Важно, что мы с каждым годом стараемся стать лучше. В прошлом сезоне мы тоже были готовы. Сейчас у нас почти та же команда – тот же тренер, тот же костяк игроков, но разница есть. Главное отличие в том, что ответную игру мы проведем дома.

"Реал" – "Манчестер Сити": онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Реал": Куртуа – Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Камавинга – Кроос, Модрич, Вальверде – Родриго, Бензема, Винисиус Жуниор

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Аканджи – де Брюйне, Родри, Гюндоган – Бернарду Силва, Холанд, Грилиш

"Реал" – "Манчестер Сити": онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

В своей истории команды между собой встречались 10 раз, добыв по четыре победы. Еще два раза была зафиксирована ничья. В минувшем сезоне "Реал" сумел в невероятно драматичной дуэли вырвать у "Сити" путевку в финал – 3:4, 3:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 марта норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, забив 5 голов в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкого "РБ Лейпциг", вышел на первое место по количеству мячей, забитых игроком "Ман Сити" за один сезон (39).

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