Где смотреть онлайн Венгрия – Португалия: расписание трансляций Евро-2020

В понедельник, 15 июня, действующие чемпионы Европы начнут защиту титула в выездном поединке, который состоится в Будапеште. Старт матча Венгрия – Португалия запланирован на 19:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию встречи в Украине можно будет посмотреть на телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2", где показ противостояния будет сопровождаться традиционной студией с участием экспертов. В России игру можно будет увидеть на "Матч ТВ", "Матч Премьер" и "Матч! Футбол 1", а в Беларуси ее покажут по "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

Венгрия еще никогда в истории не обыгрывала Португалию. В восьми официальных матчах (в товарищеских эти сборные не встречались) хозяева анонсируемого поединка сумели лишь раз свести вничью противостояние с действующими чемпионами Европы. Это случилось как раз на победном для Португалии Евро-2016 (3:3), когда дубль Криштиану Роналду позволил его команде продолжить борьбу на турнире.

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Отметим, что кроме венгров и португальцев в группу F, которая получила статус "группы смерти", попали Франция и Германия. Матч между ними также состоится 15 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 июня на Евро-2020 прошло три поединка. Чехия победила Шотландию, забив ударом с центра поля, Польша неожиданно уступила Словакии, а Испания не сумела сломить сопротивление шведов и потеряла очки.