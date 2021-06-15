Где смотреть онлайн Франция – Германия: расписание трансляций Евро-2020

Во вторник, 15 июня, Франция и Германия начнут свой путь на Евро-2020 очной встречей в Мюнхене на "Альянц арене". Один из самых ожидаемых матчей группового турнира начнется в 22:00 по киевскому времени.

В Украине прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на одноименном общенациональном канале, а также на "Футбол 1" и "Футбол 2", где показ игры будет сопровождаться традиционной экспертно-аналитической студией. В России противостояние можно увидеть на Первом канале, а в Беларуси – на "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Франция – Германия.

В 21-м веке команды встречались в семи товарищеских матчах, а также в четырех официальных поединках. Германия выиграла на ЧМ-2014, а Франция взяла реванш на Евро-2016, а затем действующие чемпионы мира превзошли чемпионов 2014 года по сумме двух игр в Лиге наций (2:1).

Видео дня

Напомним, что в группу F также попали Португалия и Венгрия. Их стартовый матч на чемпионате Европы состоится 15 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 14 июня, было сыграно три поединка. Сначала Чехия победила Шотландию, забив гол с центра поля, затем Польша неожиданно уступила Словакии в драматическом противостоянии, а в главной игре дня Испания сенсационно не сумела сломить сопротивление шведов.