Где смотреть онлайн Испания – Швеция: расписание трансляций Евро-2020

В понедельник, 14 июня, Испания проведет первый матч на Евро-2020 против Швеции. Поединок между командами пройдет на Олимпийском стадионе в Севилье.

Прямую трансляцию встречи, которая начнется в 22:00 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на одноименном общенациональном канале, а также на "Футбол 1" и "Футбол 2", где эфир будет сопровождаться традиционной экспертно-аналитической студией. В РФ показ игры запланирован на "России 1", а в Беларуси – на "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

Испания считается явным фаворитом поединка. На их победу можно поставить за 1,30, на ничью – за 5,00, а на успех шведов – за 12,00.

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В 21-м веке команды встречались уже в пяти официальных матчах. Они обменялись домашними победами в отборе на Евро-2008, а на самом чемпионате испанцы обыграли скандинавскую сборную. Команды противостояли друг другу и в квалификации на нынешний чемпионат Европы. Тогда сегодняшние хозяева разгромили шведов дома (3:0), а затем свели вничью выездной поединок (1:1).

Напомним, что кроме них в группу E попали Польша и Словакия. Их противостояние также состоится в понедельник, 14 июня. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июня на Евро-2020 прошло три матча. Сначала англичане минимально обыграли Хорватию, затем Австрия победила Македонию, а главным событием дня стала встреча Нидерландов и Украины, которая закончилась поражением нашей команды.