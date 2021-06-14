Испания – Швеция: смотреть онлайн трансляцию матча Евро-2020

Сборные Испании и Швеции в понедельник, 14 июня, сыграют в стартовом для себя матче на чемпионате Европы 2020 года. Команды выступают в группе Е, в которую также входят Словакия и Польша.

Встречу "фурии рохи" и "тре крунур" примет Олимпийский стадион в Севилье. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матч Испания – Швеция. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ИСПАНИЯ – ШВЕЦИЯ

Увидеть противостояние можно будет в эфире общенационального канала "Украина". Кроме того, показ игры организовывают "Футбол 1" и "Футбол 2", где трансляцию будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

Видео дня

Также показывать встречу будет российский федеральный Первый канал, а также белорусские вещатели "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

ПРОГНОЗ НА ИСПАНИЯ – ШВЕЦИЯ

Явным фаворитом игры считается сборная Испании. Ставки на ее победу принимаются с коэффициентом 1,33.

Ничья оценивается котировкой 4,80. А показатели на успех шведской национальной команды достигают уровня 11,00.

СУДЬИ НА ИСПАНИЯ – ШВЕЦИЯ

Обслуживать встречу будет интернациональная бригада арбитров, которую возглавляет словенец Славко Винчич. Помогать ему будут соотечественники Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Роль четвертого рефери исполнит итальянец Давиде Масса.

Кроме того, на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Бастиан Данкерт из Германии.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Луис Энрике, главный тренер сборной Испании:

– У меня в голове уже более-менее сложился стартовый состав. Но что-то всегда может произойти – кто-то получит ушиб, почувствует недомогание. Мы переживаем приятнейший момент. Завтра приедем на стадион, вдохнем эту атмосферу... Я рад, если мои игроки говорят, что они отлично понимает, что я от них прошу. Но мне понравится еще больше, если они покажут то же самое завтра на поле.

Янне Андерссон, главный тренер сборной Швеции:

– Я провел со сборной 61 матч, в которых мы играли с соперниками и сильнее, и слабее нас. Прошлой осенью у нас в Лиге наций были матчи с одним из сильнейших команд мира. Такой опыт чрезвычайно полезен перед подобными турнирами. Выездной матч со сборной Испании – одно из самых тяжелых испытаний в современном мире футбола. В то же время оно интересное. Надо показать максимальную мощь игры. Подобное нам уже удавалось, надеюсь, получится и на сей раз.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Испания: Унай Симон – Аспиликуэта, Ляпорт, Пау Торрес, Альба – Льоренте, Родри, Педри – Жерар Морено, Мората, Ферран Торрес

Швеция: Ульсен – Лустиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон – С. Ларссон, Экдаль, Ульссон, Форсберг – Исак, Берг

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ

Команды встречались друг с другом на чемпионате Европы-2008. Тогда "фурия роха" была сильнее на групповом этапе – 2:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча с Финляндией. Игрок был экстренно госпитализирован. Врач национальной команды прокомментировал ситуацию.