Где смотреть онлайн Финляндия – Россия: расписание трансляций матча Евро-2020

Сборная России по футболу в среду, 16 июня, проведет второй матч на чемпионате Европы-2020. После фиаско в игре с Бельгией (0:3) команда Станислава Черчесова сразится с Финляндией, которая в стартовой встрече минимально обыграла Данию (1:0).

Встречу примет "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Финляндия – Россия. Начало игры – в 16:00 по киевскому времени.

Увидеть противостояние можно будет в эфире украинских телеканалов "Футбол 1" и "Футбол 2", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием экспертов.

Видео дня

Также трансляцию из Санкт-Петербурга организовывает федеральный Первый канал и белорусские вещатели "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

Команды подходят в разном психологическом состоянии к очной встрече. И если у финнов есть задел после сенсационного выигрыша в Копенгагене, то россиянам отступать некуда – их устроит только победа.

При этом тренерский штаб Станислава Черчесова столкнулся с кадровыми трудностями после поражения от бельгийцев. Под вопросом участие в матче опытнейшего защитника Юрия Жиркова, его коллеги по амплуа Игоря Дивеева и полузащитника Далера Кузяева.

У сборной Финляндии наоборот нет никаких проблем с составом. Ожидается, что в стартовые 11 войдут те же футболисты, которые вышли на поле с первых минут в поединке против Дании.

Отметим, что соперники четырежды пересекались в квалификационных турнирах к чемпионатам мира и Европы. Все встречи завершились в пользу России с общим счетом 15:1. Правда, последняя игра состоялась в 2009 году, а с тех пор финская сборная поднялась в мировом рейтинге на 30 позиций – с 83-й на 54-ю. Россияне же опустились с 13-й строчки на 38-ю.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины в стартовом матче Евро-2020 драматично уступила команде Нидерландов – 2:3. Наша команда проигрывала 0:2, сумела сравнять счет, но все же пропустила решающий мяч за пять минут до перерыва.

Легендарный российский актер и болельщик "Зенита" Михаил Боярский отметил, что украинская сборная на сегодня на голову превосходит российскую. А комментатор Алексей Андронов поприветствовал успешную игру "желто-синих" словами "Слава Украине!".