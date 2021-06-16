Замена вратаря! Финляндия – Россия – 0-0: смотреть онлайн трансляцию матча Евро-2020

Сборные России и Финляндии встречаются во втором туре группы В чемпионата Европы по футболу-2020. Географические соседи проведут поединок в Санкт-Петербурге, причем команда Станислава Черчесова находится в роли номинального гостя.

Матчи принимает стадион "Газпром-Арена". OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Финляндия – Россия. Начало встречи – в 16:00 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ФИНЛЯНДИЯ – РОССИЯ

Евро-2020. 2-й тур

Группа В

"Газпром-Арена", Санкт-Петербург

Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

Арбитр VAR: Пол ван Букел (Нидерланды)

Финляндия – Россия – 0:0

Финляндия: 1. Градецки – 2. Араюури, 3. О'Шонесси, 4. Тойвио, 18. Уронен, 22. Райтала, 6. Камара, 8. Лод, 11. Шуллер, 10. Пукки, 20. Похьянпало

Видео дня

Запасные: 12. Йоронен, 23. Яаккола, 19. Кауко, 5. Вяйсянен, 14. Спарв, 17. Алхо, 9. Йенсен, 24. Валакари, 25. Иванов Р-т, 13. Сойри, 21. Лаппалайнен, 26. Форсс

Россия: 16. Сафонов – 2. Фернандес, 3. Дивеев, 14. Джикия, 7. Оздоев, 8. Баринов, 11. Зобнин, 15. Миранчук, 17. Головин, 23. Кузяев, 22. Дзюба

Запасные: 1. Шунин, 12. Дюпин, 4. Караваев, 5. Семенов, 24. Евгеньев, 26. Мухин, 19. Жемалетдинов, 21. Фомин, 25. Макаров, 6. Черышев, 9. Соболев, 10. Заболотный

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7 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в Санкт-Петербурге стартует второй тур Евро-2020.

3 ЧАСА ДО МАТЧА. Пока мы готовимся к игре можно голосовать за результат встречи.

2,5 ЧАСА ДО МАТЧА. К слову, россиянам сегодня точно не поможет основной защитник Юрий Жирков, который уже закончил чемпионат. Также вряд ли сыграет хавбек Далер Кузяев. Оба игрока начинали с первых минут матч с бельгийцами в первом туре, но получили травмы.

1 ЧАС ДО МАТЧА. Появились стартовые составы команд! Тренер сборной Финляндии сделал только одну замену по сравнению с поединком против Дании. Вместо Спарва с первых минут на поле появится Шуллер. Главным изменением в составе россиян стала рокировка на позиции голкипера. Вместо Шунина место в рамке займет Сафонов, который провел только один матч за национальную команду.

Финляндия: 1. Градецки, 2. Араюури, 3. О'Шонесси, 4. Тойвио, 18. Уронен, 22. Райтала, 6. Камара Г., 8. Лод, 11. Шуллер, 10. Пукки, 20. Похьянпало

Россия: 16. Сафонов М., 2. Фернандес Ма., 3. Дивеев, 14. Джикия, 7. Оздоев, 8. Баринов, 11. Зобнин, 15. Миранчук Ал., 17. Головин, 23. Кузяев, 22. Дзюба

45 МИНУТ ДО МАТЧА. Черчесов, конечно, удивил. И Кузяев все же смог выйти.

22 МИНУТЫ ДО МАТЧА. Команды заканчивают разминку.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ФИНЛЯНДИЯ – РОССИЯ

Болельщики смогут следить за прямым эфиром из Северной столицы РФ на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2", где показ традиционно будет сопровождать аналитическая студия.

Кроме того, трансляцию можно будет увидеть благодаря российскому федеральному Первому каналу и белорусским вещателям "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

ПРОГНОЗ НА ФИНЛЯНДИЯ – РОССИЯ

Явным фаворитом матча считается российская сборная. Ставки на победу подопечных Черчесова принимаются с коэффициентом 1,65.

Ничья оценивается котировку 3,70. А показатели на успех "суоми" достигают уровня 5,80.

СУДЬИ НА ФИНЛЯНДИЯ – РОССИЯ

Обслуживать поединок будет бригада арбитров, которую возглавляет Данни Маккели из Нидерландов. Помогать ему будут соотечественники Хессел Стеегстра и Ян де Врис, а роль четвертого рефери исполнит румын Иштван Ковач.

Кроме того, на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой проследит Пол ван Букел.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Маркку Каневра, главный тренер сборной Финляндии:

– У России есть игроки с богатым опытом. У них есть техничные футболисты, но больше всего эта команда впечатлила меня сплоченностью и дисциплиной. Наверное, неправильно будет называть ее игру механической, но это команда с очень строгой рабочей этикой. Все готовы пахать на команду. Плюс у России сильная атака.

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России:

– Есть матч с финнами. Есть четкое понимание, что этот матч для нас многое решает, чтобы мы были в турнире. Мне от этого легче. Не в первый раз. Абсолютно спокойное, правильное и рабочее настроение. Мы всё понимаем. Результат в первом туре удивил, но как отнеслись к игре финны – нет. Мы их изучали. Финляндия – крепкая команда, что они и продемонстрировали. Это непростой соперник. Мы изначально это знали.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Финляндия: Градецки – О'Шонесси, Араюури, Тойвио – Уронен, Камара, Спарв, Лод, Райтала – Пукки, Похьянпало

Россия: Шунин – Марио Фернандес, Семенов, Джикия, Караваев – Баринов, Оздоев – Зобнин, Миранчук, Головин – Дзюба

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Финляндия, победив Данию в стартовом матче, набрала три очка и делит первое место в квартете с Бельгией. Россияне же без шансов уступила "красным дьяволам", не имея в своем активе ни зачетных пунктов, ни забитых мячей.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины в первой игре чемпионата Европы-2020 драматично уступила команде Нидерландов. Подопечные Андрея Шевченко сумели отыграться со счета 0:2, но в итоге пропустили решающий гол за пять минут до финального свистка.

Выступление "желто-синих" вызвало настоящий восторг в России. Легендарный киноактер и болельщик "Зенита" Михаил Боярский признал превосходство "желто-синих" над командой Станислава Черчесова.

В свою очередь бывший тренер российской сборной Леонид Слуцкий назвал игру украинцев с Нидерландами лучшей на чемпионате. А коментатор Алексей Андронов поприветствовал яркую игру подопечных Шевченко призывом "Слава Украине!".