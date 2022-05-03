Где смотреть онлайн 'Базель' – 'Динамо': расписание трансляций благотворительного матча

Киевское "Динамо" в среду, 4 мая, проведет очередной благотворительный матч в рамках европейского турне за мир в Украине. Подопечные Мирчи Луческу в Швейцарии сыграет с местным "Базелем".

Поединок примет стадион "Сент Якоб Парк". Начало встречи – в 20:00 по киевскому времени.

Увидеть игру можно будет в прямых трансляциях на телеканалах 2+2, 1+1 international, УНИАН, M1 и "Динамо Киев TV". Все они доступны на видеоплатформах Megogo и Volia TV.

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Кроме того, эфир из Базеля организовывают сервисы 1+1 video, Vodafone TV и "Киевстар ТВ", YouTube-каналах "Динамо Киев", ТСН, 2+2, "Профутбол" и Footballhub.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 апреля в Дортмунде на легендарном стадионе "Сигнал Идуна Парк" киевляне обыграли "Боруссию" (3:2).

После встречи присутствующие 36000 болельщиков устроили настоящие овации футболистам украинской команды.

Напомним, что первая игра также завершилась победой украинцев со счетом 3:1. В Варшаве "бело-синие" одолели местную "Легию".

14 апреля "Динамо" обыграло турецкий "Галатасарай" (3:1), а 20 апреля сыграла в нулевую ничью с "ЧФР Клуж".