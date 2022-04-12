"Динамо" с уверенной победы стартовало в масштабном турне в поддержку Украины

Киевское "Динамо" добыло победу в первом матче масштабного зарубежного турне "Матч за Мир! Остановим войну!". На стадионе в Варшаве подопечные Мирчи Луческу со счетом 3:1 обыграли польскую "Легию".

Эта игра была одной из четырех зарубежных игр, входящий в специальный гуманитарный проект. Все средства будут направлены на решение гуманитарных проблемах переселенцев, в частности с продовольствием и жильем.

На трибунах было много украинских женщин и детей, которые стали вынужденными переселенцами в Польше, спасаясь от полномасштабного вторжения России.

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В дебюте встречи "Динамо" полностью превосходили своих соперников, легко комбинируя на подступах в штрафной, открыв счет на 3-й минуте. Отличился Виталий Буяльский.

Первый острый момент у гостей случился лишь на 15-й минуте, когда после дальнего удара Вербича мяч попал в штангу, затем в спину Бущана, но в ворота на закатился.

Второй тайм начался с атак хозяев, которые смогли отквитать один гол, однако затем преимущество украинцев стало абсолютным.

Появилась уверенность в построении атак, футболисты почувствовали игровой ритм, разыгрались, и усилиями Беседина смогли дважды расписаться в воротах соперника.

Легия (Польша) – Динамо Киев (Украина) – 1:3

Голы: Стшалек, 53 – Буяльский, 3, Беседин, 56, 70.

Легия (старт): Кикольские – Скибицкие, Холовня, Абу Ханна, Младенович – Харатин, Чельхака, Кастрати, Мучи, Вербич – Влодарчик.

Динамо(старт): Бущан – Караваев, Попов, Сирота, Дубинчак – Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Антюх, Цыганков – Ванат.

14 апреля "Динамо" сыграет в Стамбуле с турецким "Галатасараем", 26 апреля в дортмундской "Боруссии" и 28 апреля в Загребе с местным "Динамо".