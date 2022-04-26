Два незабитых пенальти и 5 голов: "Динамо" уверенно обыграло "Боруссию"

Киевское "Динамо" очередной победой продолжило свое масштабное зарубежное турне "Матч за Мир! Остановим войну!". Поединок в Дортмунде на легендарном стадионе "Сигнал Идуна Парк" против местной "Боруссии" завершился со счетом 3:2.

Поединок посетило 35000 болельщиков. На билетах удалось собрать 400 тысяч евро.

Эта игра была одной из пяти зарубежных игр, входящий в специальный гуманитарный проект. Все средства будут направлены на решение гуманитарных проблемах переселенцев, в частности с продовольствием и жильем.

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Большая часть событий состоялась в первом тайме. Уже на 4-й минуте хозяева усилиями Джейми Байноу-Гиттенса открыли счет. Быстрый пропущенный гол только разозлил киевлян. Подопечные Мирчи Луческу устроили настоящий штурм ворот соперника, успешно реализовав две своих возможности.

На 9-й минуте Виталий Буяльский эффектным обводным ударом под перекладину сравнял счет, а спустя 2 минуты Владислав Ванат точно замкнул контратаку.

20-летний нападающий убежал от соперника и четко пробил над вратарем.

На 17-й минуте "бело-синие" могли довести счет до разгромного, но удар Шапаренко с пенальти отбил Хитц. Третий гол удалось забить все тому же Ванату, за 15 минут до перерыва.

Во втором тайме "Боруссия" сделала множество замен и владела инициативой, но забить второй гол ей удалось лишь на 65-й минуте. До этого бразилец Рейниер не смог переиграть Георгия Бущана, не забив 11-метровый.

"Боруссия" Д Германия – "Динамо" Украина 2:3 (1:3, 1:0)

Голы: 1:0 – 4 Байно-Гиттенс, 1:1 – 9 Буяльский, 1:2 – 11 Ванат, 1:3 – 35 Ванат, 2:3 – 65 Роте.

Боруссия Д – Хитц (Унбехаун, 46), Семич (Пасслак, 46), Аканджи (Аусси, 30; Загаду, 60), Понграчич (Финнсон, 88), Шульц (Роте, 46), Джан (Геррейру, 60), Ройс (Финк, 46), Холанд (Мукоко, 30), Таз (Гюрпюз, 46), Фераи (Пападопулос, 46), Байно-Гиттенс (Рейньер, 46).

Динамо – Бущан (Нещерет, 74), Караваев (Шепелев, 65), Попов, Забарный (Сирота, 66), Дубинчак (Кравченко, 46), Сидорчук (Андриевский, 66), Буяльский (Гармаш, 76), Шапаренко, Довбик (Кулач, 76), Антюх (Вивчаренко, 46), Ванат.

Напомним, что первая игра также завершилась победой украинцев со счетом 3:1. В Варшаве "бело-синие" одолели местную "Легию". 14 апреля "Динамо" обыграло турецкий "Галатасарай" (3:1), а 20 апреля сыграла в нулевую ничью с "ЧФР Клуж".

Свой заключительный поединок турне киевляне проведут 28 апреля в Загребе против местного "Динамо".