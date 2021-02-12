Где смотреть "Колос" – "Шахтер": расписание трансляций чемпионата Украины

Донецкий "Шахтер" в матче 14-го тура чемпионата Украины сыграет на выезде против "Колоса". Этот поединок станет для обеих команд первой официальной игрой в 2021 году.

Поединок пройдет на стадионе "Колос" в Коваливке в субботу, 13 февраля, и начнется в 17:00. В прямом эфире матч покажет телеканал "Футбол 2".

По результатам первого круга "горняки" занимают в турнирной таблице чемпионата второе место, отставая на один бал от киевского "Динамо". В 13 матчах подопечные Каштру набрали 29 очков.

"Колос" в свою очередь занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 18 пунктов после 13 игр.

Отметим, что во время зимней паузы клуб из Коваливки решил расстаться со своим лучшим бомбардиром, нападающим Евгением Селезневым, который был отчислен из команды за нарушение дисциплины и спортивного режима. Игрок отсутствует в заявке "Колоса" на вторую половину сезона.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Мариуполь" отказался от футболиста донецкого "Шахтера" Владислава Вакулы, устроившего пьяное ДТП.