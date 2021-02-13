Матч "Шахтера" перенесен

Матч 14-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге между "Колосом" и донецким "Шахтером" перенесен с 13-го на 14 февраля со стадиона "Колос" в Ковалевке на столичный стадион "Динамо" им. Лобановского.

Как сообщается на официальном сайте команды из Киевской области, начало встречи запланировано на 14:00.

Также пресс-служба "Колоса" опубликовала фотографию заснеженного газона своей арены и письмо из Гидрометцентра.

"Колос" завершил первый круг чемпионата на шестой позиции, набрав восемнадцать очков после тринадцати матчей. У "Шахтера" 29 баллов, и команда Луиша Каштру идет на втором месте. Отставание от "Динамо" составляет один балл.

Киевляне 13 февраля свой матч проведут также на стадионе им. Лобановского. Начало в 17:00.