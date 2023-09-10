Где смотреть Италия – Украина. Расписание трансляций отбора Евро-2024 по футболу

Сборная Украины в 6-м туре квалификации на чемпионат Европы по футболу во вторник, 12 сентября, сыграет против команды Италии. Поединок на стадионе "Сан Сиро" в Милане начнется в 21:45 по киевскому времени.

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OBOZREVATEL будет вести онлайн-трансляцию игры Италия – Украина.

Матч в прямом эфире будет показан по общедоступным региональным каналам "Суспільного". Также картинка будет доступна на телеканале "Megogo Футбол", который входит в подписку "Максимальная" или "Спорт", и на специальном pop-up канале, открытом по подписке "Оптимальная" медиасервиса Megogo. Комментировать будут Владимир Кобельков и Сергей Лукьяненко.

Трансляция начнется с предматчевой студии в 20:30. К ведущим Александре Кучеренко и Роману Бебеху присоединятся гости и эксперты.

Перед этой встречей подопечные Реброва с двумя победами, одним поражением и одной ничьей занимают вторую строчку в группе С.

До этой игры Италия и Украина на уровне футбольных сборных пересекались 8 раз. Шесть матчей завершились победой "скуадры адзурры". Еще дважды была зафиксирована ничья.

Крайний раз сборные Украины и Италии встречались в товарищеском матче в 2018 году (1:1). На гол Федерико Бернардески мы ответили точным ударом Руслана Малиновского.

Отметим, что месяц назад главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подал в отставку. Его заменил Лучано Спаллетти.

В 1-м туре 26 марта украинцы в Лондоне на легендарном "Уэмбли" со счетом 0:2 проиграли Англии, а затем добыли волевую победу в Скопье над Северной Македонией (3:2). 19 июня "желто-синие" на стадионе имени Антона Малатински минимально обыграли Мальту.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 9 сентября, подопечные Сергея Реброва сыграли вничью с Англией. Встреча во Вроцлаве завершилась со счетом 1:1.

Напомним, что по регламенту турнира две лучшие сборные получат прямые путевки на Евро-2024 в Германию. Для участников также будет шанс пробиться на чемпионат через плей-офф Лиги наций.

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