Где смотреть Франция – Швейцария: расписание трансляций матча плей-офф Евро-2020

В понедельник, 28 июня, матчем Франции и Швейцарии завершится очередной игровой день на чемпионате Европы. Поединок 1/8 финала пройдет на Национальном стадионе в Бухаресте.

Прямую трансляцию встречи, которая начнется в 22:00 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на одноименном общенациональном канале, а также на "Футбол 1" и "Футбол 2", где трансляция будет сопровождаться традиционной студией с экспертами. В России игру покажет канал "Россия 1", а в Беларуси – "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

Четыре из пяти последних матчей между командами закончились вничью, и только на ЧМ-2014 действующие чемпионы мира победили с разгромным счетом 5:2.

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На нынешнем первенстве Франция выиграла "группу смерти", в которой также играли Португалия, Германия и Венгрия, а Швейцария заняла третье место в квартете А, пропустив вперед Италию и Уэльс.

Как сообщал OBOZREVATEL, программу игрового дня 28 июня откроют Хорватия и Испания. Стали известны расписание трансляций и котировки букмекеров.

27 июня Нидерланды сенсационно вылетели с Евро-2020. проиграв Чехии, а Бельгия с минимальным счетом одолела Португалию.