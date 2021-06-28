Хорватия – Испания: букмекеры назвали фаворита матча 1/8 финала Евро-2020

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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Хорватия Испания прогноз Евро 2020

Испанцы являются явными фаворитами матча 1/8 финала Евро-2020 против Хорватии. Поединок пройдет в Копенгагене на стадионе "Паркен" в понедельник, 28 июня.

Спортивные аналитики оценивают вероятность победы "Красной фурии" коэффициентом 1,60, ничьей – 3,70, а на успех "клетчатых" можно поставить за 6,50. Что касается котировок на выход в четвертьфинал, то ставки на Испанию принимаются с показателем 1,28, а на Хорватию – за 3,50.

Котировки на матч Хорватия - Испания
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Котировки на проход в матче Хорватия - Испания

Отметим, что это противостояние пропустят два ключевых игрока балканской сборной. Защитник Деян Ловрен ("Зенит") и полузащитник Иван Перишич ("Интер"). На счету последнего два гола и одна результативная передача на Евро-2020 при том, что всего "клетчатые" забили четыре мяча на чемпионате.

Если анализировать личные встречи между командами, то можно сделать вывод, что играют они приблизительно на равных. Хорваты обыграли испанцев на чемпионате Европы 2016 года, но уступили на Евро-2012. А в 2018-м сборные обменялись победами в Лиге наций.

Испания Хорватия Евро 2016

Напомним, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

Сетка плей-офф Евро-2020.
Календарь плей-офф Евро-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, где можно будет посмотреть поединок "Красной фурии" и "клетчатых" в 1/8 турнира.

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