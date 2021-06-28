Хорватия – Испания: букмекеры назвали фаворита матча 1/8 финала Евро-2020

Испанцы являются явными фаворитами матча 1/8 финала Евро-2020 против Хорватии. Поединок пройдет в Копенгагене на стадионе "Паркен" в понедельник, 28 июня.

Спортивные аналитики оценивают вероятность победы "Красной фурии" коэффициентом 1,60, ничьей – 3,70, а на успех "клетчатых" можно поставить за 6,50. Что касается котировок на выход в четвертьфинал, то ставки на Испанию принимаются с показателем 1,28, а на Хорватию – за 3,50.

Видео дня

Отметим, что это противостояние пропустят два ключевых игрока балканской сборной. Защитник Деян Ловрен ("Зенит") и полузащитник Иван Перишич ("Интер"). На счету последнего два гола и одна результативная передача на Евро-2020 при том, что всего "клетчатые" забили четыре мяча на чемпионате.

Если анализировать личные встречи между командами, то можно сделать вывод, что играют они приблизительно на равных. Хорваты обыграли испанцев на чемпионате Европы 2016 года, но уступили на Евро-2012. А в 2018-м сборные обменялись победами в Лиге наций.

Напомним, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, где можно будет посмотреть поединок "Красной фурии" и "клетчатых" в 1/8 турнира.