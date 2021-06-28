Где смотреть Хорватия – Испания: расписание трансляций матча 1/8 финала Евро-2020

В понедельник, 28 июня, Хорватия и Испания разыграют путевку в четвертьфинал Евро-2020. Сборные встретятся на стадионе "Паркен" в Копенгагене.

Прямую трансляцию поединка, который начнется в 19:00 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2", где показ будет сопровождаться традиционной студией с экспертами. В России за событиями игры можно следить на "Матч ТВ", "Матч Премьер" и "Матч! Футбол 1", а в Беларуси – на "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

В последний раз Хорватия и Испания встречались в Лиге наций в 2018 году. Тогда команды обменялись победами, но триумф последних получился по-настоящему разгромным (6:0 против 3:2). Сборные пересекались и на двух последних чемпионатах Европы. В 2016-м очный поединок выиграли хорваты (2:1), а в 2012-м сильнее оказались испанцы (1:0).

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Напомним, что обе команды заняли вторые места на групповом этапе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 июня состоялось два матча плей-офф Евро-2020. Сначала Нидерланды сенсационно вылетели с турнира, уступив чехам, а затем Бельгия минимально победила Португалию.