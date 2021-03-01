Леоненко оценил шансы "Динамо" на выход в четвертьфинал Лиги Европы

Эксперт программы "Великий футбол" Виктор Леоненко считает, что "Динамо" точно не сможет превзойти "Вильярреал" по игре в противостоянии между командами в 1/8 финала Лиги Европы.

По мнению экс-футболиста киевлян, подопечным Мирчи Луческу может помочь только удачное стечение обстоятельств.

"Случайно можно пройти. По игре "Динамо" не пройдет точно. Давай чутье проверим, я "Вильярреал" не видел, но по игре точно не пройдут. А вот если будет так же, как с "Брюгге", то, конечно, тут любая команда может своего соперника обыграть. Можно только за счет фарта пройти", – поделился своим мнением Леоненко.

Напомним, что "Динамо" обыграло "Брюгге" со счетом 2:1 по сумме двух матчей. Во втором поединке киевляне одержали минимальную победу, забив гол последние десять минут.

По итогам жеребьевки подопечные Мирчи Луческу встретятся с командой из Испании. Матчи 1/8 финала турнира пройдут 11 и 18 марта. Украинский клуб сначала примет соперника на своем поле.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры оценили шансы на выход "Динамо" и "Шахтера" в четвертьфинал Лиги Европы.